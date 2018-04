LOS ANGELES - Daftar penyanyi yang lupa lirik saat bernyanyi kini semakin bertambah panjang. Pasalnya, penyanyi asal Amerika, Pink, tak sengaja melakukan hal serupa saat bernyanyi di atas panggung.

Pada Rabu 4 April 2018 malam saat menggelar tur konsernya di Madison Square Garden, New York City, Pink mengaku lupa lirik pada bait kedua dari lagunya, Who Knew. Alih-alih merasa marah kepada dirinya sendiri, Pink justru menertawakan kesalahannya tersebut dan mengatakan.

“Ya ampun, saya lupa kata-katanya,” ujarnya kepada orang banyak seperti dilansir People, Jumat (6/4/2018).

Pasca kejadian tersebut, berbagai respons dari para penggemar Pink pun bermunculan di twitter. Kebanyakan diantaranya justru memuji bahkan mendukung penyanyi bernama asli Alecia Beth Moore itu.

“Pink mungkin lupa lirik tetapi tur konsernya semakin lebih baik,” dukung salah satu netter.

Netter lainnya pun menuliskan, “Hey Pink, kamu melupakan liriknya. Tapi kamu tetap bisa mengguncangkan konsermu.”

“Aku sangat menyukai Pink ketika dia lupa dengan liriknya.” tulis netter.

Meski begitu, Pink berhasil memukau para penonton dengan aksi akrobatik yang dilakukannya. Tanpa ragu, ia menari dan menyanyi dengan sempurna saat berada di atas udara.

Ia bertekad untuk memberikan penampilan terbaik kepada para penggemarnya. Berselang empat tahun dari konser sebelumnya, Pink diketahui tengah menggelar tur konser

bertajuk "Beautiful Trauma World Tour Pink" pada tahun ini. Beautiful Trauma diambil dari judul album ketujuhnya yang berjudul sama dengan tajuk konsernya.

Seperti diketahui, Pink sempat menunda tur konsernya di Montreal, Kanada, dan Detroit, Michigan karena flu yang menyerang dirinya dan seluruh keluarganya.

"Seluruh keluarga kami telah berjuang melawan virus flu yang mengerikan ini selama dua minggu terakhir dan saya berjuang untuk tetap tampil di acara-acara tersebut karena akan sangat menyebalkan jika saya menundanya," tulisnya di Twitter.

"Saya benar-benar menyesal dan tahu bahwa saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk menghindari ini," pungkas Pink.

Sebelumnya, pelantun What About Us ini berusaha untuk berjuang melawan flu saat tampil di Stadion Bank AS, Minneapolis. Ia menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandiangan kejuaraan NFL antara New England Patriots dan Philadelphia Eagles.

(kem)