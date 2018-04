JAKARTA - Satu lagi bentuk apresiasi untuk band legendaris Koes Plus akan segera digelar. Lewat konser bertajuk Tribute To Nusantara, Nada Musik Abadi selaku promotor mengajak para penggemar untuk bernostalgia dengan karya-karya Koes Plus.

Dalam sesi jumpa pers yang digelar di Oso Securities, Kuningan, Jakarta Selatan, Hendry Lamiri selaku salah satu pengisi acara membeberkan alasan diselenggarakannya Tribute To Nusantara. Selain bernostalgia dengan karya Koes Plus, konser tersebut sekaligus digelar untuk penghormatan bagi Yon Koeswoyo yang belum lama ini tutup usia.

"Kita baru kehilangan Mas Yon, menurut saya ini penting buat kita angkat karyanya," ujar dia, Jumat (6/4/2018).

(Baca Juga: Yoo Ah In Beradu Akting dengan Aktor Walking Dead dalam Burning)

(Baca Juga: Sempat Jatuh Miskin, Shinta Bachir Rela Buka Jilbab dan Jualan Nasi)

Yang menarik, Tribute To Nusantara tidak hanya diramaikan oleh musisi lokal. Beberapa musisi internasional seperti Cece Paniston, Timothy Alan Gant, Noemi Arnoczky, dan Daniel Lerman juga akan tampil untuk membawakan lagu Koes Plus.

Untuk total lagu yang dibawakan, Henry Kurniadi yang kini membentuk grup H&H bersama Hendry Lamiri menyebut akan ada 25 hingga 30 karya Koes Plus yang sudah dipersiapkan. Menurut penjelasan Hendry, sebagian besar lagu akan ditampilkan dalam versi instrumental.

"Saya punya misi, kapan lagi kita bawain musik Koes Plus dengan instrumen," tutur Hendry Lamiri.

Sedangkan untuk musisi lokal, Koes Plus generasi baru atau Koes Plus Junior juga akan tampil di Tribute To Nusantara. Grup tersebut berisi Damon Koeswojo, David Koeswojo, dan Rico Murry. Ketiganya merupakan putra dari para personel Koes Plus.

Penampilan Koes Plus Junior juga dilengkapi kehadiran Sruti Respati, yang nantinya akan meramaikan suasana konser dengan nuansa keroncong.

Rencananya, konser Tribute To Nusantara akan digelar pada 13 April di Bellagio Ballroom. Tiket Tribute To Nusantara sudah mulai dijual bebas dengan harga Rp 900.000 (Platinum), Rp 650.000 (VVIP), Rp 475.000 (VIP), dan Rp 250.000 (Festival).

(aln)