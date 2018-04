SEOUL - Sebagai selebriti sudah tentu kehidupan pribadi kerap menjadi konsumsi publik. Hal tersebut juga dialam Suzy Bae. Ya, Suzy Bae pun mengungkap tentang cerita cinta dan kariernya sebagai artis top Korea.

- Baca Juga: Fans Berat, Lee Suhyun Pernah Minta Park Seo Joon Jadi Model Video Klip AKMU

Dilansir Sindonews, Suzy Bae berbicara tentang pertumbuhannya sebagai aktris, album terbarunya berjudul “Faces of Love,” dan masalah pribadi.

Selama wawancara, acting Suzy dibandingkan dengan drama pertamanya "Dream High" dan drama terbarunya "While You Were Sleeping."

"Selama bermain di 'Dream High,' saya tidak mengerti berakting dengan sangat baik dan itu di filmkan sangat awal dalam debut saya, jadi ada banyak yang kurang. Tetapi ketika saya memfilmkan setiap proyek satu demi satu, saya perlahan tumbuh dan belajar banyak. Pekerjaan terbaru saya, ‘While You Were Sleeping,’ terasa seperti di mana saya tumbuh secara khusus,” kata Suzy.

“Untuk ‘Dream High,’ saya bertindak sebagai siswa SMA, tapi kali ini adalah pekerjaan nyata. Ketika saya bertindak sebagai reporter, saya bisa menunjukkan sisi yang lebih matang pada diri saya sendiri. Untuk 'Saat Anda Tidur,' saya menunjukkan sisi yang berbeda pada diri saya sendiri,” tambahnya.

Mantan kekasih Lee Min Ho ini kemudian mengungkap tentang pekerjaannya sebagai penyanyi. Di album terbarunya dia mengaku mengungkap banyak cinta.

“Untuk album ini ‘Faces of Love, saya mengungkapkan banyak jenis cinta yang berbeda. Saya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan emosi dan bentuk cinta yang berbeda,” jelasnya.

Dia juga ditanya perubahan saat dewasa. Menurutnya ketika muda, dia ingin tampil lebih dewasa. Tapi sekarang dia berharap lebih muda dan lebih manis.

“Itu membuat saya berpikir, 'Saya tidak muda lagi.' Jika saya manis dan cerah sebelumnya, seiring berjalannya waktu, saya perlahan menjadi lebih tenang,” ujarnya.

- Baca Juga: Park Shin Hye Pertimbangkan Berakting dengan Hyun Bin dalam Alhambra

Artis cantik ini juga menceritakan tentang dirinya sebagai wanita dengan tipe orang yang tidak percaya orang dengan mudah, dan cenderung curiga. "Namun, jika saya mempercayai seseorang, saya dengan yakin mempercayainya setelah itu," tegas Suzy.

(edh)