JAKARTA - Musisi Erdian Aji Prihartanto atau yang akrab disapa Anji baru-baru ini sempat bersiteru dengan penggemar boyband EXO. Keduanya diketahui bersiteru lantaran dipicu oleh postingan Anji yang menunjukkan kemiripan antara lagu EXO-CBX berjudul Someone Like You dengan lagu miliknya berjudul Kekasih Terhebat.

Dari sekian banyak penggemar boyband asal Korea Selatan yang membullynya, terdapat beberapa anak yang masih SMP. Meski begitu, ia mengaku bahwa tidak semua penggemar EXO atau KPop yang memiliki perilaku buruk seperti itu.

"Saya lebih concern ke bagaimana orangtua memperhatikan kegiatan digital anaknya. Karena mereka bisa dengan membabi buta," ujar Anji yang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018).

"Tapi sekali lagi, enggak semua fans EXO atau KPop perilakunya seperti itu, tapi banyak dan itu sudah terbukti. Sampai dinonaktifkan komen mereka masih perang sendiri," sambungnya.

Anji melanjutkan, bahwa ia berharap agar para orangtua bisa memperhatikan aktifitas anak-anaknya. Terutama yamg berhubungan dengan aktifitas di media sosial.

"Saya pengin orangtua memperhatikan aktifitas anaknya, karena mereka bisa bikin akun bodong untuk memaki-maki orang," tuturnya.

"Ada juga sih akun pribadi anak SMP ngata-ngatain saya, nyumpahin saya mati, anak saya sakit. Buat saya itu kelewatan dan keterlaluan," tandasnya.

(ade)