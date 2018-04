JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Anji diketahui sempat berseteru dengan fans boyband EXO. Hal tersebut dipicu oleh postingan Anji yang menunjukkan kemiripan antara lagu EXO-CBX berjudul Someone Like You dengan lagu miliknya berjudul Kekasih Terhebat.

Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018), Anji mengklarifikasi perihal kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan fans KPop tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat penulisan pemberitaan yang salah. Namun kini, ia mengaku mengantongi ribuan permintaan maaf akibat kesalahpahaman yang terjadi tersebut.

"Enggak ribut-ribut sebenarnya. Jadi beberapa fans dari EXO itu panas karena pemberitaan yang salah. Kan saya enggak ngomong bahwa EXO itu plagiat, saya bertanya (di Instagram) apakah kalau mirip adalah plagiat? Media yang memberitakannya ada yang boyband EXO plagiat lagu Anji," ungkap Anji.

"Nah mereka itu ngerasa terbakar gara-gara itu. Setelah terbakar mereka tanpa melihat caption saya langsung nyerang saya. Tapi enggak semua lho. Banyak yang minta maaf sama saya, ribuan," sambungnya.

Ia pun sempat menyatakan dalam beberapa unggahan di akun sosial medianya bahwa sebauh lagu bisa dikatakan plagiat jika ada delapan bar yang sama, namun antara lagunya dan EXO diketahui hanya terdapat tujuh bar yang sama.

Dalam kesempatan berbincang dengan beberapa awak mediapun ia mengungkapkan bahwa bohong jika kedua lagu tersebut dinyatakan tidak mirip. Bahkan dirinya mengimbau agar tidak ada lagi pemberitaan yang salah, mengingat antara dirinya dan fans EXO sudah berdamai.

"Kalau dibilang enggak mirip ya bohong banget, dan memang mirip juga sama lagu yang sudah rilis duluan sekitar tahun 2008. Dan buat saya mirip itu adalah hal biasa. Saya kan penulis lagu, penyanyi, saya sering membuat lagu yang tiba-tiba kok mirip sama lagu yang ada," paparnya.

"Ini saya pengin temen-temen jangan sampai salah memberitakan lagi karena sudah adem kemarin," tandasnya.

(aln)