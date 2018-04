SEOUL – Kolaborasi YNK Entertainment dengan Lee Jong Suk akhirnya menjadi nyata. Melansir Soompi, aktor W itu membentuk A-man, manajemen agensi yang bekerja sama dengan YNK Entertainment.

Hal itu diungkapkan YNK Entertainment melalui pernyataan resminya, pada Selasa (3/4/2018). “Bersama A-man, agensi manajemen yang baru-baru ini dibentuk Lee Jong Suk, kami akan bertanggung jawab terhadap kegiatan keartisan sang aktor di dalam negeri,” ungkap agensi tersebut.

Baca juga: Komentari Instagram Lee Jong Suk, Netizen Cap Audi Marissa Alay

Kim Min Soo, bos YNK Entertainment mengungkapkan, bahwa Lee Jong Suk telah memiliki platform yang baik sebagai seorang aktor. Namun untuk urusan akting, YNK Entertainment percaya, ada potensi terpendalam Lee Jong Suk lainnya yang bisa digali.

“Lee Jong Suk adalah seorang aktor yang membuat lompatan besar dalam kariernya. Kami akan bekerja keras untuk menciptakan visi baru untuknya,” katanya.

Seperti diketahui, Lee bergabung dengan YG Entertainment pada Mei 2016 dengan kontrak eksklusif selama 2 tahun. Kontrak itu kemudian berakhir pada 31 Maret 2018.

Agensi bentukan Yang Hyun Suk itu mengaku, bahwa mereka telah melalui diskusi panjang terkait kontrak sang aktor. Namun Lee, tampaknya tak ingin memperpanjang kerja sama itu.

“Setelah masa kontrak Lee Jong Suk berakhir, dia memutuskan untuk tidak akan memperpanjang kerja sama dengan kami. Seperti yang telah kami lakukan selama ini, YG Entertainment akan selalu mendukung karier Lee Jong Suk ke depannya,” ungkap agensi tersebut.

Saat ini, sang aktor diketahui tengah terlibat dalam penggarapan drama pendek Hymn of Death yang akan ditayangkan oleh SBS. Menariknya lagi, Lee akan bermain dalam drama tersebut tanpa bayaran.

Hal itu disampaikan SBS, pada 12 Maret 2018. “Lee Jong Suk memang selalu tertarik pada drama pendek. Karena persahabatannya dengan Park Soo Jin (sutradara While You were Sleeping), Lee memutuskan untuk terlibat tanpa bayaran,” ungkap stasiun TV berusia 37 tahun itu.

Baca juga: Syuting Hymn of Death, Shin Hye Sun Berniat Curi Ilmu dari Lee Jong Suk



Hymn of Death bercerita tentang Yoon Shim Duk, sopranos pertama di era Joseon dan kekasihnya, Kim Woo Jin. Dalam drama tersebut, Lee akan berperan sebagai komposer genius tersebut, sementara Shin Hye Sun melakoni karakter Yoon Shim Duk.

“Aku yakin, Lee Jong Suk akan mampu memerankan sosok Kim Woo Jin. Ia tak hanya seorang komposer hebat, namun juga seorang pria yang jatuh cinta. Aku sangat menghargai keterlibatan Lee dan senang dia mau terlibat tanpa bayaran,” kata sutradara Park Soo Jin.

(SIS)