LOS ANGELES - Kim Kardashian membagikan foto menggemaskan putrinya yang baru lahir, Chicago West. Dalam foto tersebut, Chicago mendapatkan ciuman manis dari kakak lelakinya, Saint West. Foto tersebut dibagikan Kim Sabtu pagi kemarin seperti dilansir E!

Bintang reality itu membagikan foto kakak laki-laki yang tengah mencurahkan kasih sayang kepada adik perempuannya dengan memberikan ciuman di hidung adik bayinya yang berusia dua bulan. Foto hari ini merupakan foto pertama yang memperlihat Chi dan saudara-saudaranya.

Dalam unggahan tersebut, Kim pun menulis suatu caption. "Dia sangat mencintainya," tulis Kim di akun instagram pribadinya.

Para fans Kim yang melihat foto tersebut pun langsung menuliskan komentarnya. Mereka memuji keindahan foto yang dibagikan Kim. “Ketiga anakmu sangat cantik dan tampan. Ini merupakan foto yang sangat manis dan sangat bernilai,” tulis akun @diannewatson8932.

“Oh dia sangat lucu, aku mencintainya,” tulis akun @missqueenkat.

Sementara itu, salah satu akun pun ikut juga berkomentar. “@kimkardashan oh itu sangat manis !! Tuhan memberkati kalian,” tulis akun @hakkiakdenizz.

Fans belum terlalu sering melihat fot dari anak ketiga keluarga West ini. Pastinya foto ini akan membuat senang para fans yang melihat. Sebelumnya, Kim memperlihatkan sekilas potret dari sang bayi pada awal Maret lalu. Bintang Keeping Up With the Kardashians yang berusia 37 tahun itu memposting gambar cantik foto anak ketiganya.

Dalam unggahan tersebut, Kim menuliskan sebuah caption. "Selamat pagi manis," tulis Kim di Instagram, di samping foto anak itu. Dalam foto itu, Chicago berbaring dan mengenakan pakaian berkancing merah muda.

Selain itu, Kim juga sempat membagikan foto dirinya berasama Chicago yang diedit menggunakan aplikasi snapchat. Di foto tersebut, Kim menambahkan telinga dan hidung suatu hewan di wajahnya dan wajah si kecil Chicago.

Pada 16 Januari lalu, Kim Kardashian dan Kanye West mengumumkan bahwa ia telah melahirkan anak ketiganya. Anak ketiga Kim dilahirkan 15 Januari 2018. Kim dan Kanye sebelumnya sudah memiliki dua anak, North (4) dan Saint (2). Kim masih ingin menambah anak, namun kehamilannya disebut dokter akan berisiko. Karena itulah Kim akhirnya memutuskan untuk menemukan ibu pengganti untuk mengandung dan melahirkan anaknya.

