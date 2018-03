JAKARTA - Aktor Dwi Sasono kini genap berusia 38 tahun. Ia merayakan hari jadinya dengan sebuah pesta kecil bersama sang istri, Widi Be3 dan anak bungsunya yang bernama Den Bagus.

Momen perayaan ulang tahun Dwi dibagikan melalui akun instagram keluarganya @thesasonosfam. Dalam foto tersebut terlihat Dwi dan Den Bagus sedang meniup lilin yang menyala di atas kue ulang tahun. Di foto berikutnya, terlihat juga Widi berada bersama mereka. Akun keluarga itu pun menuliskan sebuah caption untuk foto tersebut.

β€œYayyyy Bapak ulang tahuuun! πŸŽ‰πŸŽŠ Kata ibu sih, ini harinya Bapak, tapi bagian kue dan lilinnya, tetep punya Denden dong! πŸ’,” tulis akun @thesasonosfam, Jumat 30 Maret 2018.

Kemudian akun instagram milik keluarga Dwi Sasono itu pun melanjutkan keterangan fotonya dengan menuliskan doa-doa untuk bapak tiga anak itu. Tak lupa, melalui akun itu seluruh anggota keluarga Dwi Sasono menyatakan rasa cintanya untuk bapak dari Dru, Widuri dan Den Bagus.

β€œSelamat ulang tahun Bapak! Semoga Bapak semakin ganteng, semakin lucu kayak Denden, semakin nyenengin, semakin sayang sama kami semua, semakin banyak main film, semakin banyak rejekinya supaya Denden lancar beli esklimnya! Semoga Bapak selalu disayang Allah dan sehat terus ya, Bapak! Biar kuat jalan-jalan sama Denden, Mas Dru, Kakak Widuri dan juga Ibu sampai kami udah pada besar nanti ❀️ Aamiin πŸ™πŸ»πŸ‘ΆπŸ½ We love you so much, Bapak @dwisasono! 😘😍,” tulis akun @thesasonosfam.

Melihat unggahan tersebut, para warganet pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dwi Sasono di kolom komentar. Tak hanya warganet biasa, terlihat juga komentar dari artis muda Yasamin Jasem pun mengucapkan hal yang sama.

β€œSelamat ulang tahun bapaknya Dru,Widuri dan Denden! Panjang umurnya, ehat selalu, lancar segala pekerjaan dan rezekinya,dan tentunya bahagia selalu,” tulis akun @monicakemuning.

β€œSelamat ulang tahun pak Dwi, semakin menua semakin matang dewasa dan semakin baik tauladan buat anak-anak dan orang banyak di sekitarnya . Barakallah πŸ˜„,” tulis akun @analustia.

Sementara itu, melalui akun @yasaminjasem, aktris Yasamin Jasem menuliskan, β€œselamat ulang tahun bapak @dwisasono aku berharap semua yang terbaik untukmu.”

(edi)