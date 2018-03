LOS ANGELES – Pada 27 Maret 2018, front man Aerosmith, Steven Tyler, resmi berusia 70 tahun. Pada momen pertambahan usianya itu, Tyler mendapatkan ucapan manis dari tiga putri cantiknya.

Melalui Instagram, aktris Armageddon, Liv Tyler mengunggah foto lawas sang ayah dengan sebuah pesan panjang mengharukan. Dia memulai unggahannya, dengan berterima kasih kepada rocker eksentrik itu karena telah mengajarinya untuk menjadi perempuan tangguh.

“Sangat bangga lahir sebagai putrimu. Terima kasih telah mengajariku untuk tak pernah menerima jawaban tidak. Terima kasih telah mengajariku untuk merasakan sukacita dan syukur ketika hidup tak berjalan sesuai rencana,” tulisnya.

Dia menambahkan, “Kau adalah kekuatan, inspirasi, dan sinar yang akan selalu kusenandungkan ketika membuka mulut. Terima kasih dan selamat ulang tahun, Daddy. Semoga semua mimpimu menjadi nyata.”

Sementara sang adik, Mia Tyler, mengunggah serangkaian foto kebersamaannya dengan sang ayah. “Kita telah menjalani berbagai petualangan bersama. Kau adalah lelaki favorit untuk diajak tertawa, memejamkan mata, menangis, dan bersandar bersama,” ungkapnya.

Model plus size itu melanjutkan postingannya dengan, “Tadi malam, aku melihat kau menidurkan putraku. Menyentuh alisnya dengan jarimu. Saat itu, aku tahu semuanya akan baik-baik saja.”

Tak hanya Liv dan Mia, aktris Chelsea Tyler juga memberikan pesan hangat untuk sang ayah. Dalam unggahannya, bintang Lizzie McGuire itu mengunggah foto sephia saat memeluk sang ayah.

“Teruntuk seseorang yang mewariskan kebijakan kepada anak-anaknya. Kau adalah keajaiban alam. Tak akan ada yang sepertimu. Aku mencintaimu dan berterima kasih atas keberadaanmu kepada Tuhan. Selamat ulang tahun Dad @iamstevent.”

Meski telah berusia 7 dekade, Tyler masih belum mengucap perpisahan dengan panggung musik. Pada 12-13 Juni 2018, dia dijadwalkan menggelar tur solo di Lewiston, New York. Dalam kesempatan itu, dia akan membawakan album solo yang dirilis pada 2016, ‘The Weaver All We Are All Somebody From Somewhere’.

Melansir NME, Tyler akan tampil dengan Band Nashviille Loving Mary. Namun sebelum itu, musisi sekaligus penulis lagu ini dijadwalkan tampil bersama Aerosmith dalam New Orleans Jazz & Heritage Festival, pada 5 Mei 2018.

