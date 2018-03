Haiiii @bhrekata yang hari ini udah sunat .. Alhamdulillah lega juga akhirnya udah sunat anak dari baby .. pengalaman fimosis kaba dan keefe ngebuat traumatis bgt drama bolak balik rs kaba atau keefe yg mendadak hrs operasi krn mampet saluran pipisnya pas dia umur 2taun .. ngebuat kali ini kita mantep buat sunatin bayi laki2 setelah lahir .. surprise juga pas tau dr adik ipar yang tinggal di madinah, kalo ternyata di saudi sudah hal biasa bayi baru lahir sebelum pulang di sunat dulu di RS .. setelah dirasa emang lbh banyak manfaatnya , kenapa juga hrs di tunda ☺️ lbh bersih, meminimalisir ISK (infeksi saluran kencing), recovery pada bayi lbh cepat dan traumatis pun jauh lbh ga ada ☺️☺️ #bhrekata

A post shared by Zaskia Adya Mecca (@zaskiadyamecca) on Mar 26, 2018 at 8:05am PDT