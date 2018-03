JAKARTA - Melalui film pendek berjudul Two Lights: Relúmĭno, Samsung Electronics Co. Ltd. meluncurkan Relúmĭno, sebuah aplikasi untuk membantu penderita gangguan penglihatan (low vision) agar dapat melihat dunia dengan jelas serta membantu mereka dalam mengatasi hambatan pengelihatan dikehidupan sehari-hari. Relúmĭno merupakan hasil pengembangan Samsung di dalam program Creative Lab (C-Lab).

Tak tanggung-tanggung, film pendek berdurasi 15 menit tersebut diperankan aktor tampan dan aktris cantik Korea Selatan, Park Hyung Sik dan Han Ji Min.

Dalam film pendek kali ini Park Hyung Sik dan Han Ji Min memerankan dua orang yang memiliki gangguan penglihatan meskipun tidak secara menyeluruh. Keduanya menjalani hari-hari layaknya manusia normal lainnya namun terdapat kegelapan yang dirasakan.

Park Hyung Sik menghidupkan karkater In So dan Han Ji Min berperan sebagai Soo Young. Keduanya dipertemukan dalam kelas fotografi khusus penyandanh tunanetra dan beberapa acara budaya.

Meskipun singkat namun karya sutradara Huh Jin Ho ini cukup menyentuh di kalangan pecinta drama maupun film Korea. Pasalnya Hyung Sik dan Han Ji Min mampu menghidupkan karakter masing-masing berikut dengan bahasa tubuh yang sempurna.

Perkenalan In So dan Soo Young tidak langsung membuat keduanya akrab. Bertemu dengan orang baru tanpa bisa melihat, membuat In So merasa tak nyaman.

Berbeda dengan Soo Young yang lebih dulu mengalami gangguan, In So tidak bisa melihat sejak tiga tahun terakhir. Tak heran ungkapan perasaan Soo Young langsung ditolak In So karena merasa belum memiliki banyak kedekatan.

Namun tak menunggu waktu lama, hubungan keduanya berakhir bahagia usai menyatukan cinta sebelum film ini berakhir. In So seakan menebus rasa bersalah usai menolak seniornya tersebut dengan memberikan ungkapan simbol hati yang juga disaksikan profesor serta rekan-rekan kelasnya yang lain.

