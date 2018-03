JAKARTA - Cyinthia Riza, istri Giring Ganesha rupanya membagikan pose terbarunya pada laman instagram pribadi @cyinthiariza belum lama ini. Menariknya, pose yang dibagikan Cyinthia merupakan pose tak biasa.

Ya, ibu dua anak ini membagikan selfie dengan pesepakbola dunia yakni David Beckham. Sontak wajah semringah dari Cyinthia Riza terpampang jelas dalam foto tersebut.

Tak hanya itu, senada dengan Cyinthia, wajah David Beckham pun memperlihatkan ekspresi yang sama.

Saking bahagianya, Cyinthia tak lupa memberikan sebuah caption untuk mewakili pose selfienya bersama mantan pemain klub Manchester United itu. Ia pun menyematkan tulisan bahwa pose tersebut merupakan suatu rezekinya sebagai ibu hamil. Tak lupa istri dari Giring ini juga mencolek akun instagram milik suami dari Victoria Beckham.

"Rezeki bumil , Thank you so much Mr. @davidbeckham you are so kind ๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ˜Š #DavidBeckham," tulis Cyinthia Riza.

ย

Sementara itu, warganet yang melihat unggahan foto tersebut lantas memberikan komentar. Tak sedikit warganet yang terlihat iri lantaran Cyinthia berhasil selfie dengan bintang pesepakbola tersebut. Namun ada pula warganet yang mendoakan agar sang anak yang ada dalam kandungan Cyinthia Riza bisa setampan David Beckham.

"Omegatt..ngiri banget sumpahh ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ," tulis @noviean.

"Wiiiiihh omggggggg.....mimpiii apaaa iniiiiii .....rejeki nomplok bangeeetttt ooohhh david becham....ooooommmmmmgggggg," tulis @anugerah881279.

ย

"ฤถlw anakx cowo pasti tampan n jago main bola nii ๐Ÿ˜‰๐Ÿ˜๐Ÿ˜," tulis @tildaolly.

Baca Juga: Armand Maulana Pastikan Single Ke-4 Bakal Bikin "Jantung Robek"

Baca Juga: Beredar KTP yang Diduga Lucinta Luna, Warganet: Ngaku Aja Deh Mas

Seperti diketahui, kedatangan pesepakbola asal Inggris ini sebagai duta dalam perusahaan asuransi Internasional. Beckham pun datang dengan membawa misi positif dengan hal yang berbau sepak bola hingga mengkampanyekan hidup sehat.

Selain itu, pesepakbola 42 tahun ini juga mengajak masyarakat Indonesia untuk hidup bugar ditengah aktivitas yang padat. Sontak dengan kedatangan mantan pesepakbola Manchester United ini, menarik minat masyarakat hingga anak-anak Indonesia.

(ade)