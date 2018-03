SEOUL – Box office Korea memiliki jawara baru! Film Be with You yang pekan lalu menjadi penguasa, kini harus puas digeser oleh Pacific Rim Uprising.

Sepanjang periode 23-25 Maret 2018, Badan Perfilman Korea (KOFIC) mencatat, film arahan Steven S. DeKnight itu mengumpulkan USD5,27 juta dari 655.193 penonton.

Pacific Rim Uprising diputar di 1.143 layar bioskop dan memenuhi 39,76 persen komposisi pasar. Namun apabila dihitung dari awal penayangannya di Korea (21 Maret 2018), film tersebut telah mengumpulkan USD6,79 juta dari 858.228 penonton.

Sekuel Pacific Rim yang dirilis pada 2013 ini mengangkat cerita satu dekade setelah peperangan Jaeger dan Kaiju berakhir. Namun operasi pengembangan Jaeger masih terus berlanjut meski kehidupan negara-negara di Samudera Pasifik terbilang aman dari Kaiju.

Efek visual seperti gerakan-gerakan robot dan beberapa teknologi baru dimasukkan untuk menghidupkan adegan pertempuran dalam film tersebut.

Sementara posisi kedua ditempati Be with You yang membukukan pendapatan sebesar USD4,49 juta dari penjualan tiket mencapai 577.032. Sepanjang periode 23-25 Maret, film yang diperankan So Ji Sub dan Son Ye Jin itu ditayangkan di 1.190 layar bioskop dengan market share mencapai 33,88 persen.

Sejauh ini, Be with You telah mengumpulkan total 1,82 juta penonton dengan pendapatan mencapai USD13,82 juta. Sementara peringkat ketiga diisi oleh film thriller The Vanished yang mengoleksi pendapatan USD713.967 dari 92.630 penonton.

Ia ditayangkan di 543 layar bioskop dengan market share yang hanya 5,38 persen pada pekan lalu. Sejak tayang pada 7 Maret 2018, The Vanished telah mengumpulkan 1,28 juta penonton dengan pendapatan mencapai USD9,79 juta.

Box office Korea juga diramaikan pendatang baru, film horor lokal Gonjiam: Haunted Asylum yang sukses menembus posisi kelima. Film tersebut bercerita tentang seorang Vloger dan 6 orang lainnya yang memasuki rumah sakit berhantu untuk melakukan tayangan langsung.

Film tersebut diadaptasi dari kisah mistis yang terjadi di Rumah Sakit Jiwa Gonjiam di Gwangju. Fasilitas itu ditutup pada 1996 dan dikenal angker oleh masyarakat sekitar. CNN bahkan mendapuk rumah sakit itu sebagai satu dari tujuh tempat paling menyeramkan di dunia.

Menariknya, Cheese in the Trap yang pekan lalu berada di peringkat kelima harus terperosok ke posisi kesembilan minggu ini. Film yang diperankan Park Hae Jin itu hanya mampu mengumpulkan pendapatan sebesar USD254.939 dari 31.827 penonton.

Berikut adalah detail top 10 box office Korea seperti dilansir dari KOFIC.

1. Pacific Rim: Uprising USD5,27 juta

2. Be With You USD4,49 juta

3. The Vanished USD713.967

4. Little Forest USD465.553

5 GONJIAM: Haunted Asylum USD393.537

6. Mi-ni-teuk-gong-dae X USD356.735

7. Call Me by Your Name USD378.977

8. Cheese in the Trap USD254.939

9. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri USD150.260

10. Microhabitat USD132.384

