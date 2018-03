Saya cuma bisa bersyukur luar biasaa dan terima kasih sama Tuhan buat kehamilan ini.. β™₯️ Sekarang udah menginjak usia kehamilan 34 minggu, dan saya sangat menikmati setiap proses yang saya lalui. Puji Tuhan ga pernah ngalamin masalah selama kehamilan ini, bisa dibilang enak banget hamilnya. Ga mual, ga muntah2, ga ngidam ini itu, tetep bisa kerja, tetep aktif sampe sekarang (kadang bahkan terlalu lincah, trus diomelin deh sama suami yg jadi jauh lebih care & protektif 😝) . Yg saya rasain selama hamil ini, saya malah jadi pribadi yang jauh lebih sabar, lebih happy, lebih ga moody, dan kata orang2 terdekat sih auranya bagus banget pas hamil ☺️ . Kalo masalah ga terlalu keliatan gemuk, ini juga saya agak amazed sendiri sih.. karena dulu saya pikir nanti pas hamil bentuk saya pasti ga karuan. Hahahaa.. Saya ga diet kok, sama sekali. Kalo lumayan pilih makanan iya, tapi emang harus gitu kan. Karena apa yg kita makan itu yg dimakan sama baby nya, jd harus milih yg bernutrisi dan baik buat perkembangan baby. Dan mungkin kebetulan umbilical cord sy bagus, jadi walopun saya ga heboh naik bb nya, tapi bayinya udah gede, malah sempet kegendutan 😠. Trus banyak yg nanya perawatan kulit dll.. sama sekali ga ada, ga pake apa2, cuma moisturizer aja yg sy pake dr sebelom hamil. Mungkin saya blessed aja sih, efek2 hormon kehamilan yg saya terima justru yg bagus2.. . Buat semuanya (terutama yg lagi hamil).. Setiap orang dan setiap kehamilan itu berbeda, jadi ga perlu banding2in kita sama org lain. Yang harus selalu diingat KEHAMILAN ITU ANUGERAH, jadi apapun prosesnya jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan menikmati semuanyaa.. Kalo bisa bersyukur, pasti semuanya bisa dilewati dengan mudah. Pokoknya harus tetep happy, biar baby di dalem perutnya juga happy yaaa.. πŸ€—πŸ˜˜ . πŸ“· : @hashtagagusjepret πŸ‘— : @callistabeth . #FrandaBabyShower #34weekspregnant #blessed #TuhanYesusbaik

A post shared by Franda (@frandaaa87) on Mar 24, 2018 at 8:37am PDT