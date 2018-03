JAKARTA – Putra dari aktor Jeremy Thomas, Axel Matthew Thomas, kini sudah mulai kembali menjalani kehidupannya di dunia seni. Setelah terjerat kasus narkoba tahun lalu, Axel saat ini menjajal dunia musik.

Berkolaborasi dengan DJ Junkie Munkie, Axel tampil dalam acara The F Thing x Concrete Marketplace: Rise of The Millennials. Dalam acara ini bernyanyi membawakan sebuah lagu baru berjudul Best Friend.

Meski awalnya mengaku tidak terlalu percaya diri di dunia musik, kakak dari Valerie Thomas ini akhirnya terjun juga di bidang musik. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari kedua orangtuanya untuk berkecimpung di dunia seni.

“Orangtua semuanya support kok. Kita masih muda, kesempatan banyak, jadi kenapa gak dicoba aja semua? Gak nyangka juga sih bisa nyanyi tapi ya udah lah cobain aja dulu,” ujarnya kepada Okezone saat ditemui di Jakarta Utara, Minggu 25 Maret 2018.

Setelah sempat mendekam di jeruji besi, Axel nantinya akan terus fokus di dunia seni Tanah Air. Ia pun mengatakan sudah mempunyai beberapa rencana proyek baik dari seni musik ataupun seni peran.

“Setelah kasus gue kemarin gue fokus kemana-mana. Masih ada film dan lain-lain, bukan ke musik doang. Ini kan cuma sebagai hobi ya diturutin aja,” lanjutnya.

Proyek bersama Junkie Munkie ini sendiri ternyata akan dibawa serius oleh Axel. Pemuda berusia 20 tahun itu rencananya akan membawa proyek ini ke London, tempat di mana ia menimba ilmu, karena tidak melihat pangsa pasar yang pas di Indonesia.

(ade)