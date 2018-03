JAKARTA – Kabar bahagia untuk penggemar Thailand di Indonesia. Aktor muda Negeri Gajah Putih yang tengah naik daun, God Itthipat siap menyapa penggemarnya di Tanah Air lewat gelaran meet & greet yang akan dihelat di Jakarta.

Dalam rilis yang diterima Okezone, meet & greet God akan diselenggarakan di Aruba, The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada 15 September 2018. Ada empat kategori tiket yang telah disiapkan oleh Lumina Entertainment selaku promotor yang membawa aktor 22 tahun tersebut.

Tiket termurah, yakni untuk kategori MyGxxod dibanderol seharga Rp500 ribu. Sedikit di atas MyGxxod adalah TeamGxxod yang dijual seharga Rp750 ribu. Dua kategori terakhir adalah Royal dan Lumos yang masing-masing seharga Rp1,3 dan Rp1,8 juta. Pemegang tiket tiga kategori terakhir berkesempatan untuk hi-touch dengan pemeran Phana tersebut.

[ANNOUNCEMENT] Here are the benefits and price list for @gxxod4 GXXOD ITTHIPAT 1st Greet Meet in Jakarta. Information on the ticket sales will be announced later. #GxxodInJKT #TeamGxxod #ก็อตอิทธิพัทธ์ pic.twitter.com/1T2ce4BRpg— LUMINA Entertainment (@luminaent) March 12, 2018

Sebagai informasi, God adalah aktor sekaligus model muda Thailand yang tengah naik daun. Namanya pertama kali mencuat setelah berperan sebagai Phana Kontangin di serial 2 Moons the Series yang sangat booming pada 2017 lalu.

Selesai dengan 2 Moons the Series, God langsung banjir tawaran akting lainnya. Saat ini, aktor kelahiran 4 Agustus 1995 itu sedang berakting di serial Nongmai the Series. Berikutnya, dia akan berlakon di serial adaptasi drama hits Korea, My Love from Another Star.

Kabar akan dibawanya God ke Indonesia ini disambut baik oleh fansnya di Tanah Air. Karena jarak pengumuman dan acara yang cukup jauh, banyak yang mengatakan sudah tak sabar bertemu dengan aktor tampan ini.

“Fix! Gue nabung! Bang Dewa! Tunggu aing,” komentar just_regine99.

“Can’t wait for this one,” sambung @rufaida_hanum.

“Mau datang nih,” timpal @taytawan_v.

“Semoga ticketingnya enggak dalam waktu dekat ini. Masih mau nabung buat beli yang Lumos,” tambah @SeHyu193.

“Welcome to Indonesia. I will join this event,” tulis @gb_coupel.

Tak hanya fans yang tidak sabar, God pun demikian. Dalam sebuah video greeting, God mengungkapkan rasa tidak sabarnya bertemu dengan fansnya di Indonesai dan bersenang-senang dalam meet and greet pertamanya itu.

“Hai, aku God Itthipat. Sampai jumpa di meet & greet pertama di Jakarta pada 15 September 2018 pukul 18.30 WIB di Aruba, Kasablanka. Aku sangat senang akan bertemu dengan TeamGxxod di Jakarta. Sampai jumpa, aku cinta kalian,” tutur God.

