JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari peramal Roy Kiyoshi. Diketahui dari foto-foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya, pria berusia 31 tahun tersebut tengah terbaring di tempat tidur sebuah rumah sakit.

Dalam keadaan sakit, Roy Kiyoshi pun tak lepas dari dampingan ibundanya. Selain itu, ia juga mendapatkan dukungan dari beberapa rekan kerjanya, salah satunya adalah dari pembawa acara Robby Purba.

"My mom and abang!! Thx bang for always supporting me @robbypurba 👻," tulis Roy Kiyoshi.

"How grateful i am.. thank you semua @otis__hahijary @yyunita38 @yulianamr87@tinapuspitaa @lanychandrawaty #roykiyoshifansclub," tulisnya lagi pada foto yang lain.

Dukungan dari Robby Purba pun diperlihatkannya ketika dirinya ada di rumah sakit untuk melihat pemeriksaan dari Roy Kiyoshi. Tak hanya itu, ia juga sempat bergurau dengan mempertanyakan apakah Roy Kiyoshi terkena guna-guna atau ilmu hitam lainnya.

"Apakah ini guna-guna? Jeng jeng.. pesugihan? Jeng jeng hahaha cepat sembuh ya," ucap Robby Purba pada video di Instagram Storynya.