JAKARTA - Kabar bahwa Lucinta Luna adalah sosok transgender membuat publik cukup terkejut karena fisiknya yang terlihat sempurna sebagai perempuan seksi dan cantik. Tak hanya itu, ia juga sempat dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan dua aktor tampan, Mike Lewis dan Choky Andriano.



Beberapa bulan lalu, video mesra Lucinta Luna dengan Mike Lewis memang tersebar di sosial media. Personel Duo Bunga tersebut mengenakan pakaian terbuka yang menunjukkan keseksian tubuhnya saat bersama Mike Lewis.

Namun sayang baru-baru ini mantan suami Tamara Bleszynski tersebut memberikan bantahan terkait statusnya dengan Lucinta Luna. Melalui kolom komentar Instagram pribadinya ia memastikan tidak pernah dekat dengan Lucinta Luna. Aktor berusia 36 tahun ini juga menjelaskan bahwa kemesraannya dalam video hanya rekayasa.



"You guys, how many times do i need to tell you. A "girl" at a party asked for a selfie, that was 2 years ago. That was edited supaya mesra. I have no relationship nor have had with this person named Lucinta," tulis Mike di kolom komentar.



Selain Mike Lewis, Choky Andriano juga tampak terganggu dengan adanya video mesranya bersama Lucinta Luna. Ia tak membantah pernah bertemu dan kenal dengan Lucinta Luna karena sempat syuting bersama. Namun Choky memastikan tidak ada hubungan istimewa selain sebatas rekan kerja.



"Buat sahabatku Semua .. sedikit saya jelaskan .. Saya sama Lucinta itu hanya ketemu sekali karena 1 judul FTV .. Saya hanya sebatas kerja di lokasi shooting. Video-video beredar yang diupload itu diambil dari lokasi shooting, liat aja bajunya .. sama kan. Jadi ga ada hubungan spesial. ????," tegas Choky.



"Jadi buat sahabat semua jangan salah paham ya, saya sama Lucinta hanya berteman biasa ???? saya masih seperti biasa dan ga berubah kok sahabat semua ???? #instagram #model #art #actor #indonesia," tambah Choky.



Kabar bahwa Lucinta Luna adalah sosok transgender memang sempat ramai beberapa bulan lalu. Sempat terhenti namun isu tersebut kembali ramai diperbincangkan berikut dengan beberapa video sebagai bukti operasi kelamin yang dilakukan Lucinta Luna.

Pemilik akun @melly.bradley mengunggah beberapa video yang menunjukkan bahwa Lucinta Luna telah mengubah jenis kelaminnya. Ia memiliki beberapa alasan, salah satunya karena sikap Lucinta Luna yang dianggapnya keluar batas.



"Aku sudah gerah banget, aku ngelihat dia tingkahnya sudah keterlaluan batas banget. Dia itu hanyalah transgender, sekali lagi aku tegesin kalau dia itu transgender. Lo enggak bisa nutupin kalau lo transgender. Kenapa? Ya orang bisa melihat, dan banyak yang tahu lo," ungkap Melly.

"Kalau aku pribadi tahu nama dia Cleo. Kalau dia transgender, harusnya dia mengakui kalau dia transgender. Aku pun transgender, dan aku mengakui siapa aku. Oke kalau dia enggak ngakuin kalau dia transgender, tapi enggak usah ngomong ke publik kalau dia cewek beneran lah, bisa hamil lah," tutupnya.

