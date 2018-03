SEOUL – Kang Eun Kyung memutuskan untuk mengubah total alur cerita drama Yeowoo Gaksibyeol yang ditulisnya. Padahal, tim produksi masih dalam tahap pedekate untuk membawa Park Shin Hye bermain di dalamnya.

Perubahan judul dan plot tersebut, disampaikan staf SBS, belum lama ini. Dia mengatakan, bahwa Yeowoo Gaksibyeol akan berubah judul menjadi Incheon Airport. Alur dan jalan cerita, imbuhnya, juga akan mengalami perubahan drastis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Yeowoo Gaksibyeol merupakan melodrama yang bercerita tentang dua orang yang bertemu di Seoul. Keduanya kemudian saling membantu menyembuhkan rasa sakit satu sama lain dengan menikmati pengalaman baru dari musik, kuliner, dan kebersamaan.

Sementara Incheon Airport, seperti judulnya, akan berlatar di Bandara Internasional Incheon. Kisahnya akan menggambarkan kisah-kisah mereka yang bekerja di bandara tersebut.

Dengan judul dan alur cerita yang benar-benar berubah, kemungkinan bergabungnya aktris 28 tahun itu menjadi tanda tanya. Padahal, kala itu diskusi antara agensi Park dan tim produksi Yeowoo Gaksibyeol sudah dalam tahap akhir.

Kabar perubahan itu, ternyata sudah sampai ke telinga S.A.L.T Entertainment, selaku agensi Park Shin Hye. Agensi itu berkomentar, “Ini bukan wewenang kami untuk berkomentar. Kami baru akan memberikan jawaban dan memutuskan yang terbaik setelah bertemu dengan staf produksi hari ini (21/3/2018),” ungkap agensi itu dalam keterangan persnya.

Incheon Airport rencananya akan menempati slot tayang Senin-Selasa di SBS. Ia akan tayang setelah Shoul We Kiss First dan Greasy Melo.

Sementara menunggu Park Shin Hye memberi jawaban, fans dapat melihat aksi aktris 28 tahun itu dalam variety show terbaru tvN, Litte House in the Woods. Program besutan sutradara Na Young Suk itu, akan dibintangi Park bersama aktor So Ji Sub.

Konsep variety show tersebut, menurut PD No, adalah menikmati kesederhanaan hidup. Park dan So akan merasakan hidup sederhana, jauh dari keramaian dan teknologi, di sebuah kawasan di Pulau Jeju.

Ini akan menjadi kolaborasi kedua Park dengan PD No yang sebelumnya pernah bekerja sama dalam Three Meals a Day. Sementara bagi So Ji Sub, Little House in the Woods akan menjadi variety show perdananya setelah 18 tahun.

Medio Maret silam, Korea Herald melaporkan, bahwa kedua aktor itu sudah syuting episode pertama di Pulau Jeju. Little House in the Woods mulai tayang di tvN, pada April 2018.

