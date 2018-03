LOS ANGELES – Sukses dalam dua film bergenre drama-komedi, Room dan Wonder, aktor cilik Jacob Tremblay siap menjajal genre baru. Ia dikabarkan akan bermain dalam film komedi Good Boys garapan rumah produksi Universal.

Sementara dari bagian naskah skenario, Lee Eisenberg dan Gene Stupnitsky akan berkolaborasi sekaligus menjalani debut mereka sebagai sutradara.

Film ini digambarkan sebagai bagian dari film Superbad dan Sausage Party, di mana cerita Good Boys akan berputar dalam kisah petualangan empat anak kecil berusia 12 tahun yang bolos sekolah. Keseruan yang terjadi dalam petualangan satu hari tersebut akan menjadi ruang besar bagi Lee dan Gene menuangkan unsur komedinya.

Nama Jacob Tremblay sendiri mulai dikenal luas setelah kesuksesan film Room yang dirilis pada tahun 2015. Jacob bisa dikatakan sukses mengantar Brie Larson meraih penghargaan Oscar pertamanya dari film tersebut.

Performa apik kembali ditunjukkan oleh Jacob saat bermain dalam film Wonder. Berperan sebagai anak kecil yang jadi korban perundungan, Wonder sukses mendulang pendapatan kotor hingga mencapai lebih dari USD300 juta.

Wonder sendiri akhirnya mendapatkan nominasi Oscar dari kategori Best Makeup and Hairstyling. Namun sayangnya mereka kalah dari film Darkest Hour.

