TOKYO - Berbagai macam kekuatan Monkey D Luffy akhirnya terungkap saat bertarung melawan Charlotte Katakuri di Mirro World dalam serial One Piece. Setelah susah payah, pertarungan itu akhirnya dimenangkan Luffy.

Seperti yang dikisahkan di Chapter 898 One Piece, Luffy dan Sanji akhirnya bertemu dan berusaha untuk lari dari Cacao Island. Mereka dikepung para petarung terkuat Big Mom yang tidak senang karena Luffy meninggalkan Katakuri di Mirro-World seperti pengecut.

Mereka tidak tahu jika Luffy sudah melumpuhkan Katakuri. Anak buah Big Mom pun kaget saat mengetahui hal itu dari Brulee. Gadis itu tidak bisa menutup mulutnya dan memberitahu semua orang bahwa Luffy memang berhasil mengalahkan Katakuri, yang dianggap tidak bisa dikalahkan.



"Aku beritahu kalian apa yang sebenarnya terjadi di Mirro-World. Benar, kalian jelas tidak akan membiarkannya lolos! Luffy si Topi Jerami, dia satu-satunya orang yang jelas tidak bisa lolos. Kakak kita, Katakuri, yang sempuna, terkuat dan terbaik, dikalahkan Luffy si Topi Jerami," tutur Brulee seperti dikutip ComicBook.





Pengakuan tersebut langsung disambut keheningan mendadak dan kemudian kekacauan besar. Kru Big Mom sudah siap menyerang Luffy karena mereka percaya kapten Topi Jerami itu curang, tapi, dia malah tidur di lengan Sanji. Begitu seluruh kru Big Mom tahu tentang kekalahan itu, Luffy pun memenangkan pandangan publik atas Katakuri. Fakta ini membuat nilai untuk penangkapannya jadi naik.

Tanpa ada pengawasan dari pihak Marinir, harga penangkapan Luffy bakal naik begitu kisah Whole Cake Island di One Piece ini berakhir. Tidak hanya Luffy menantang langsung Big Mom, yang merupakan salah satu Yonko, tapi dia berhasil melumpuhkan Katakuri yang sangat kondang.



Uang hadiah untuk Katakuri mencapai lebih dari satu miliar dan Luffy masih separuhnya. Tapi, begitu Luffy mengalahkan Donquixote Doflamingo, uang hadiahnya naik 100 juta. Jadi, dengan kabar bahwa dia telah mengalahkan Katakuri, kemungkinan uang hadiah Luffy pun bakal naik tajam. Demikian seperti diberitakan Sindonews.

