JAKARTA - Baru saja memperlihatkan sosok sang kekasih pada akun Instagram pribadinya, kini hubungan asmara Tessa Kaunang dan pria yang berprofesi sebagai pilot tersebut diterpa kabar yang kurang baik.

Pasalnya, dalam akun Instagram gosip tersebar foto-foto yang memperlihatkan kalau kekasihnya tersebut sudah menikah dengan wanita lain. Pasca foto-foto tersebut tersebar, Tessa Kaunang pun langsung menghapus unggahan foto dirinya dan sang kekasih.

"Congratulation for your upgrading captaincy.. Makin smangat yak krjanya ndaa.. Be a good & proudly captain," tulis Tessa sebagai caption foto tersebut.

Tak hanya foto-foto pernikahan sang kekasih yang membuat heboh, salah satu akun media sosial yang bernama @ibusurga yang mengaku mengenal sosok kekasih Tessa Kaunang menuliskan komentar kalau seseorang yang tidak baik.

 

"Woi Rully, jangan lupa lo masih punya tanggungan Reiz, anak kandung lo. Harga diri lo cuma sebatas scooter ya? Hahaha! Jgn lupa, lo bisa jadi pilot gara2 siapa. Kasian Tessa kalo lo manfaatin kayak lo manfaatin tante2 sebelumnya! Hahahaha!," tulis akun tersebut pada kolom komentar.

"Saya kenal rully. Menurut saya, dia semacam gigolo lah.. Saya pernah tinggal 1 rumah dengan dia. Saya bekas adik iparnya. Anaknya rully tinggal di rumah kami dan dia tidak pernah sekalipun datang untuk melihat anak kandungnya. Banyak lah kebusukan rully yang bisa saya bongkar. Alhamdulillah kakak saya sudah cerai dengan gigolo itu bulan lalu," lanjut akun tersebut," tambahnya.

Melihat unggahan foto-foto tersebut, netizen pun berharap kalau mantan istri Sandy Tumiwa itu memberikan penjelasan. Banyak pula yang berpendapat bahwa Tessa Kaunang telah merebut suami milik oranglain.

"@thessakaunangtuiit bener ini mba pacar nya masih suami org?," tulis akun @renimegarani

"Bisa jadi mbak tessaa nya gak tau kalo dia laki orang," timpal akun @cv.tajanna.

