Seneng banget dengan pertumbuhan elfata semakin hari semakin pintar menurut aku ini kado terindah untuk aku sebagai seorang ibu .. i love you elfata @axcelnarang #happy7months #alfredoelfatanarang

