LOS ANGELES – Selain dikenal sebagai seorang diva musik, Madonna juga merupakan seorang sutradara handal. Baru-baru ini, Madonna mengumumkan bahwa ia akan menjalani comebacknya sebagai sutradara sebuah film.

Pelantun lagu hits Like a Prayer iniakan menyutradarai film tentang penari ballet asal Belanda, Michaela DePrince. Film berjudul Taking Flight ini akan bercerita tentang kisah hidup seorang penari yang memulai kehidupannya sebagai anak yatim di Sierra Leone sebelum tumbuh menjadi seorang penari ballet paling terkenal di dunia. Kisah DePrince ini ternyata diadaptasi berdasarkan memoar yang ditulis oleh Camilla Blackett.

“Perjalanan Michaela sangat beresonasi denganku baik sebagai seorang seniman mau pun seorang aktivis yang memahami kesulitan. Kami memiliki kesempatan unik untuk menjelaskan Sierra Leone dan membiarkan Michaela menjadi suara untuk semua anak yatim piatu yang tumbuh besar bersamanaya. Aku merasa terhormat bisa membawa kisah ini ke kehidupan nyata,” ujar Madonna.

Selain pernah berakting dalam film-film seperti Evita, Dick Tracy, Swept Away, Shadows And Frog dan Shanghai Surprise, Madonna pernah tiga kali menjadi seorang sutradara film. Ketiga film yang pernah diarahkan olehnya adalah Filth and Wisdom, W.E., dan Secret Project Revolution.

Menarik untuk disimak apakah Madonna bisa kembali menuai kesuksesan dari film terbarunya ini. Pasalnya film-film sebelumnya selalu mendapatkan kesuksesan baik dari segi penjualan mau pun apresiasi dari kritikus perfilman.

