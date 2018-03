JAKARTA - Artis Ashanty beberapa waktu lalu diketahui sempat mengunggah fotonya bersama Aurel. Dalam foto tersebut, keduanya tampak mengenakan baju berwarna kulit yang cukup ketat, dan menampilkan lekuk tubuh mereka.

Sempat mendapat cukup banyak cibiran dari netizen, Ashanty pun akhirnya menutup kolom komentar fotonya bersama putri kandung Krisdayanti tersebut. Akan tetapi ia kembali mengunggah foto dirinya sendiri dan nampak membuka kolom komentar Instagramnya.

"You can find me somewhere in between inspiring others, working on myself, dodging negativity, and slaying my goals," tulis Ashanty pada keterangan foto.

Meski sudah menuliskan kalimat yang berisi himbauan, netizen nampaknya tak peduli dengan hal tersebut. Mereka justru tetap membanjiri kolom komentar Ashanty dan memberikan nasehat untuk ibu kandung dari Arsy dan Arsha.

"Mba assanty..baju ngetat bngt aurat kemana-mana," tulis fetri_yani17.

"Astagfirullah..sprti tdk berpakaian..maaf," tulis issndri.

"Bunda semoga cepat diberi amanah untuk menutup aurat," tulis tikasabdullah.

Walaupun banyak netizen yang nampak tak suka dengan unggahan Ashanty, ada pula beberapa yang terlihat memuji istri dari Anang Hermansyah. Bahkan sebagian besar dari mereka memuji keindahan tubuh Ashanty yang tetap langsing meski sudah memiliki dua anak.

"Uding punya anak 2 tapi body nya masih wooww gitu yaa bund. bikin ngiri deh," tulis diananyaharis.

"Haduhhh bodynya bikin ngiri...," tulis yunianindira_.

(ade)