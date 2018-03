SEOUL – Setelah hampir setahun, fans akhirnya akan kembali bisa melihat akting ciamik Lee Jong Suk. Aktor yang berada di bawah asuhan YG Entertainment tersebut baru saja dikonfirmasi akan berakting di drama Hymn of Death.

Menurut tim SBS selaku stasiun TV yang menayangkan Hymn of Death, Lee Jong Suk tak akan mendapat bayaran sepeser pun di drama tersebut. Aktor yang sempat digosipkan dengan Park Shin Hye ini rela bermain di drama pendek itu tanpa dibayar karena ingin menunjukkan dukungan pada sutradara Park Soo Jin.

Park Soo Jin merupakan sutradara atau PD drama While You were Sleeping, serial TV terakhir yang dibintangi Lee Jong Suk. Park Soo Jin akan terlibat sebagai salah satu PD di Hymn of Death.

“Lee Jong Suk telah mengonfirmasi jika dia akan tampil di Hymn of Death yang terdiri 2 part. Dia telah memutuskan untuk tidak menerima bayaran apapun untuk penampilannya karena dia hanya ingin mengekspresikan cintanya pada drama pendek dan ingin menunjukkan dukungan kepada PD Park Soo Jin yang bekerja dengan Lee Jong Suk di While You were Sleeping dan akan memproduksi karya berikutnya ini,” ujar perwakilan SBS seperti dikutip dari Soompi, Selasa (13/3/2018).

Lee Jong Suk nantinya akan berperan sebagai penulis drama jenius, Kim Woo Jin. PD Park Soo Jin yang sudah tahu kualitas akting Lee Jong Suk meyakini aktor 29 tahun itu akan mampu menghidupkan karakter Kim Woo Jin dengan apik.

“Aku percaya bahwa Lee Jong Suk akan bisa dengan sempurna memperlihatkan kedua sisi Kim Woo Jin, sebagai sosok jenius yang tersiksa dan seorang pemuda yang sedang jatuh cinta,” kata PD Park Soo Jin.

Dia menambahkan, “Aku dengan tulus sangat berterima kasih pada Lee Jong Suk, bukan hanya karena setuju untuk muncul di drama ini, tapi juga karena memutuskan untuk tidak menerima bayaran atas penampilannya.”

Hymn of Death merupakan drama yang diangkat dari lagu populer berjudul sama milik penyanyi sopran pertama Korea, Yun Sim Deok. Kisah Yun Sim Deok telah diangkat ke layar lebar dan juga panggung musikal.

Sementara versi drama SBS akan mengangkat cerita yang berbeda dari versi filmnya pada 1991 lalu. Dramanya tak hanya akan fokus pada cerita cinta tragis Yun Sim Deok dan Kim Woo Jin, tapi juga akan memperlihatkan sisi Kim Woo Jin yang tak banyak diketahui publik.

