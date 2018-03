JAKARTA - Kemeseraan Nadine Chandrawinata dengan Dimas Anggara terus diumbar melalui sosial media masing-masing. Baru-baru ini pasangan kekasih tersebut mengunggah momen liburan yang dilakukan bersama di Raja Ampat, Papua di akun Instagram.

Nadine mengunggah momen saat menikmati alam bawah laut bersama Dimas dengan caption singkat namun romantis. Dalam foto tersebut, terlihat kakak kandung Marcel Chandrawinata dan Mischa Chandrawinata itu memandang ke arah sang kekasih tanpa alat bantu pernafasan.

"Yeah.. you got me!," tulisnya singkat.

Sementara itu, Dimas memilih mengabadikan momen saat bersama Nadine di daratan. Keduanya tersenyum lepas ke arah kamera dan terlihat saling berpegangan tangan.

Hal itu tentu saja membuat netizen heboh dan menuliskan beragam komentar. Beberapa mengungkapkan rasa cemburu dan netizen lain mengomentari unggahan keduanya itu dengan rayuan gombal.

"Cemburu akuuuuu πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ’”πŸ’”πŸ’”," tulis seorang netizen.

"Raja Ampat indahnya 😍❀ Apalagi bersama dia ya kak eaaa πŸ˜†," tambah lainnya.

Beberapa pengguna Instagram juga sibuk mengomentari aksi Nadine yang terekam dalam foto tersebut. Sebab dara kelahiran Hennover 33 tahun silam itu mengenakan pakaian menyelam namun tanpa menggunakan alat bantu pernafasan.

"Nadine iki ambegkan karo opo yoo?? Ko swanteee modele.. Ak ngono paling wes sendakep,weteng mlembung πŸ˜₯πŸ˜₯πŸ˜₯," tulis pemilik akun @ramadhanydina.

Nadine dan Dimas Anggara dikabarkan menjalin hubungan spesial sejak beberapa bulan terakhir namun jarang berbicara secara langsung terkait jalinan asmara antar keduanya. Sesekali, pasangan kekasih beda usia tersebut mengunggah momen romantis di Instagram dan selalu membuat netizen heboh.

