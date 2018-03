JAKARTA - Kalina Oktarani membeberkan fakta terkait permintaan Chika Jessica kepada Deddy Corbuzier untuk melarangnya bertemu dengan Azkanio Nikola Corbuzier, melalui akun Instagram pribadinya.

Sikap asli Chika Jessica yang diterimanya tersebut ia bongkar karena merasa sakit hati dan tidak tahan lagi atas tindakan diamnya selama ini.

Meskipun begitu, belum ada respon yang disampaikan Chika Jessica kepada publik baik secara langsung maupun melalui akun sosial media pribadinya. Di laman Instagramnya, presenter berusia 29 tahun tersebut hanya mengunggah beberapa foto tampak tak ada beban dan penuh kebahagiaan.

 

Padahal Kalina sempat menyebut akun Instagram Chika di beberapa foto yang diunggahnya di akun Instagram juga Instagram Story. Ia mengaku mengunggah pengakuan tersebut di sosial media karena beberapa alasan yang tak bisa disebutkan.

Diakui Kalina, sikap Chika yang sempat dilontarkan terhadapnya menimbulkan rasa sakit hati. Namun demi kepentingan dan kebaikan sang putra, Kalina mengaku bertahan dan bersabar karena percaya bahwa mantan suaminya itu akan menentukan sikap bijaksana.

"Tapi kamu pernah berusaha tuk jauhi saya dari anak saya Chika. Walau sakit saya diam... tapi saya tdk pernah menjauhi kamu dari Azka.. Dan saya tahu Deddy akan melakukan yg terbaik tuk kami. Suatu saat km menjadi seorang ibu, km akan tau bagaimana rasanya jauh dr anak.nBagaimana sakitnya tidur bertahun2 tanpa anak disamping kita. Dan semua rasa itu harus saya pendam. Biar hanya saya yg merasakan kesedihan pisah dr anak saya," tulis Kalina.

"Jangan tambahin kesedihan saya dgn melarang saya bertemu anak saya dan membatasi waktu bermain bersama Azka.Saya sudah banyak mengalah untuk kamu Chika.. Itu sama seperti kamu membunuh saya perlahan2..," tambahnya.

Sikap Chika tersebut tampaknya tak hanya membuat rasa sakit dan kecewa untuk Kalina. Deddy bahkan mengaku sikap mantan rekan kerjanya itu sebagai alasan kuat untuknya tidak menikahi Chika Jessica.

"I'm sorry to open this. Tapi saya tidak bisa menikah dengan siapapun yang melarang IBU anak saya untuk tidak bisa bertemu dengan anaknya lagi atau berhubungan baik dengan Azka dan saya. Biar bagaimanapun, Kalina masih ibu Azka," demikian bunyi tulisan Deddy Corbuzier dalam gambar yang ia posting.

