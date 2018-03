Dear Chika, @chikajessica88 Mungkin tidak banyak yang tahu tapi ini saatnya saya bicara agar masyarakat sadar dan tahu apa masalah sebenarnya... Sejak awal kamu dekat dgn Deddy saya tau kamu tidak suka dan melarang saya bertemu anak saya dan kunjungi anak saya dirumah itu. Kamu minta Deddy larang saya bahkan hanya berlaku foto dengan anak saya di rumah itu... Dan itulah penyebab kalian bertengkar sejak awal kalian bersahabat.. Dan saya baca Chat kamu.. Ttg larangan kamu ke saya. Sakit rasanya...tapi saya diam.. Banyak org yg tdk mengerti hubungan saya dan Deddy, banyak jg yg berfikir saya dan Deddy adalah contoh pasangan yg berpisah tapi msh berhubungan baik (karena anak). Ya, kami berhubungan baik krn ada Azka di dlm hdp saya dan Deddy. Seorang anak yg tdk berdosa yg butuh perhatian dan kasih sayang org tuanya. Orang tua saya bercerai, org tua km’pun bercerai. Kita sama2 tau rasanya bagaimana jadi anak broken home. Kita sama2 tau rasanya jika kangen sm org tua kandung kita. Saat ini orang di luar banyak berspekulasi ttg Hub kalian.. Atau perpisahan saya dgn suami saya.. Deddy dan saya tidak akan pernah membiarkan Azka merasakan apa yg kita rasakan dulu Chika. Saya dan Deddy tdk ada hubungan apapun kecuali persaudaraan. Adik dan kaka. Saya mengagumi Deddy selayaknya saya bangga memiliki kaka seorang Deddy Corbuzier.. Tdk lbh dari itu.. Kami mau anak kami tdk kehilangan kasih sayang orang tua Chika, cukup saya mengalah keluar dr rmh itu agar anak saya tetap mendapatkan apa yg sudah menjadi haknya. Saya tdk mau egois merenggut semua yg Azka miliki.. Saya punya hak penuh terhadap Azka, kami tidak akan membiarkan siapapun melarang saya utk bertemu anak kandung saya. Jangan larang saya utk bermain kerumah anak saya, seperti saya yg tdk pernah melarang km bertemu anak saya. Siapapun pasangan Deddy nanti... Anggap dia jg bagian hdpnya yg perlu di sayangi, jauh lbh dr ia menyayangi bapak dr anak saya. Jgn km musuhi saya, krn saya bkn org yg tepat utk km musuhi. Rangkul kaka saya, Deddy.. Deddy pernah jadi bagian hdp saya, biar itu menjadi masa lalu yg tdk perlu di ungkit lagi. Deddy adalah keluarga saya, sejak ketuk palu sampai kapanpun. Siapapun nanti..

A post shared by Kalina Ocktaranny (@kalinaocktaranny) on Mar 11, 2018 at 6:56pm PDT