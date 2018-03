JAKARTA - Kedekatan Deddy Corbuzier dan Chika Jessica sudah sejak lama diketahui publik. Namun, Deddy nyatanya tak kunjung meminang Chika.

Sejumlah pertanyaan pun dilontarkan warga dunia maya pada Deddy Corbuzier melalui media sosial. Namun, Deddy sama sekali tidak menanggapi pertanyaan mengenai hal tersebut.

Hingga akhirnya, Deddy Corbuzier menjawab pertanyaan itu pada Senin (12/3/2018). Tak lama setelah Kalina Oktarani membongkar perlakuan kurang menyenangkan yang ia dapat dari Chika, Deddy pun membeberkan alasannya tidak meminang wanita berambut pendek itu.



"I'm sorry to open this. Tapi saya tidak bisa menikah dengan siapapun yang melarang IBU anak saya untuk tidak bisa bertemu dengan anaknya lagi atau berhubungan baik dengan Azka dan saya. Biar bagaimanapun, Kalina masih ibu Azka," demikian bunyi tulisan Deddy Corbuzier dalam gambar yang ia posting.

Meski tidak secara langsung menyebut pihak mana yang melakukan pelarangan, netizen langsung berasumsi bahwa tulisan itu ditujukan kepada Chika Jessica. Tak sedikit yang mengaitkan tulisan Deddy di Instagram dengan postingan Kalina Oktarani.

Seperti diberitakan, Kalina Oktarani sempat memposting tulisan yang berkaitan dengan Chika Jessica. Kalina secara gamblang menyebut Chika telah melarang dirinya untuk menemui Azka, putra semata wayang dari pernikahan dengan Deddy Corbuzier.



"Dear Chika, @chikajessica88 Mungkin tidak banyak yang tahu tapi ini saatnya saya bicara agar masyarakat sadar dan tahu apa masalah sebenarnya. Sejak awal kamu dekat dengan Deddy saya tahu kamu tidak suka dan melarang saya bertemu anak saya dan kunjungi anak saya dirumah itu," beber Kalina Oktarani.

Kendati demikian, pernyataan Kalina belum disertai bukti yang cukup. Chika Jessica juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tuduhan tersebut.

Oleh karenanya, Deddy Corbuzier juga enggan berbicara banyak mengenai hal itu. Ia meminta netizen untuk mencari jawabannya sendiri dari pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan rumor tersebut, yakni Chika dan Kalina.



"Untuk hal ini silahkan di cek kebenarannya dengan siapapun yang bersangkutan. (This is a clue why)," pungkas Deddy.

