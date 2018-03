It's more important to ask yourself, how do I useful for others?... Or you just simply alive. Dan kalau semua usaha saya selama ini akhirnya percuma krn sebuah pilihan, im Still praying for her best. For others... Yang menjawab : tapi lucu Gimmick gombal2 sampai nemplok cowok Is ok dan halal.... Well... Topeng monyet pun juga menghibur, lucu dan halal. We choose in life. What's Ur choice. I know mine.

A post shared by Deddy Corbuzier (@mastercorbuzier) on Mar 11, 2018 at 12:17am PST