Bagian I: _ Hari Senin 12 Maret 2018, kami akan berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti festival SXSW. Terima kasih banyak atas dukungan dan doa teman-teman semua selama sebulan terakhir. _ Awalnya, keberangkatan kami ke SXSW ini sebagian turut didukung oleh BEKRAF. Namun seminggu sebelum keberangkatan, kami memutuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari dukungan finansial BEKRAF karena persoalan janggalnya harga tiket. Beberapa media sudah mengangkat persoalan ini dalam beberapa hari terakhir. Namun banyak pemberitaan yang sepertinya kurang tertuju pada persoalan yang sebenarnya menjadi alasan utama kami untuk menarik diri dari dukungan finansial BEKRAF. _ Hari Jumat tanggal 9 Maret 2018, BEKRAF juga sudah merilis klarifikasi terkait masalah ini. Silakan membacanya pada akun @bekraf.go.id. Merespon klarifikasi BEKRAF tersebut, berikut ini pernyataan kami yang terdiri dari dua bagian.

