JAKARTA - Komedian Arie Kriting mendapatkan kesempatan untuk mengisi komedi di film terbaru Mira Lesmana, Kulari Ke Pantai. Kemampuannya akan teruji karena baru pertama kali menggarap komedi untuk film anak.

Tanggung jawab yang dipikul Arie pun terbilang besar. Ia harus bisa menghadirkan komedi yang bisa mengocok perut penonton anak-anak sekaligus orangtua yang mengantar mereka ke bioskop.

“Jadi ini komedinya memang ada tantangan tersendiri sih karena komedinya itu harus bisa keterima anak. Itu dia beda komedinya, sentuhannya beda. Kita berusaha duduk di kacamata penonton anak,” ucap Arie saat ditemui di Jakarta Selatan.

Komedian asal Sulawesi Tenggara itu pun menjadikan film Home Alone sebagai referensi membuat komedi di film Kulari Ke Pantai nanti. Bagi Arie, Home Alone adalah salah satu film anak terbaik yang bisa membuat tertawa anak-anak saat menontonnya.

“Paling kita nginget-nginget kayak Hine Alone gitu, kan sangat mudah ditertawakan sama anak-anak. Waktu kecil saya kan nontonnya Home Alone, dan Home Alone buat saya lucu banget,” sambung Arie.

Lantas bagaimana Arie menyeimbangkan unsur komedi bagi anak-anak yang juga bisa membuat orangtuanya terhibur? Arie percaya bahwa komedi itu universal dan komedi anak yang ditawarkan olehnya seharusnya bisa diterima juga oleh orangtuanya.

“Kalau menurut saya orangtuanya bisa menerima dengan mudah komedi yang kita tawarkan ke anak-anak. Jadi, buat orangtua yang nanti bakal nemenin anaknya nonton mereka mungkin akan merasakan sensasi yang berbeda juga. Itu akan bisa dikonsumsi oleh orangtuanya juga kok,” paparnya.

Kulari Ke Pantai merupakan sebuah film anak terbaru produksi dari Miles Film. Sukses dengan film-film anak seperti Petualangan Sherina dan Laskar Pelangi, mampukah Mira kembali mengulang kesuksesan dengan film terbarunya? Jawabannya baru akan terlihat pada bulan Juni mendatang.

(aln)