SEOUL – Aktris Goblin, Yoo In Na, siap come back ke layar kaca! Namun tak seperti Lee Dong Wook –lawan mainnya dalam Goblin-, artis YG Entertainment ini lebih memilih variety show.

Pada Rabu (7/3/2018), tvN mengungkapkan, bahwa aktris dan DJ 35 tahun itu akan bergabung dalam program baru berjudul Good Coffee Shop. Yoo In Na akan menjadi salah satu pemilik kedai kopi.

“Good Coffee Shop dijadwalkan tayang pada April mendatang,” kata perwakilan tim produksi program tersebut.

Good Coffee Shop (judul sementara) merupakan variety show yang menampilkan para selebriti yang membuka bisnis kedai kopi. Menariknya, para pemilik kedai kopi itu berkesempatan untuk mencari cinta di kedai kopi tersebut.

Dalam Good Coffee Shop, Yoo akan bermain bersama penyanyi Lee Juk. Sebelumnya, sahabat IU ini, pernah bergabung dalam variety show lainnya, semisal Get It Beauty dan Fashion King Korea.

Dalam wawancaranya dengan majalah KWAVE M, pada pertengahan 2017, Yoo mengungkapkan perasaannya tentang sukses besar yang diraih Goblin. “Kim Eun Sook (penulis skenario Goblin) menemukanku ketika aku merasakan setengah hati dan kehilangan kepercayaan diri pada karier ini,” katanya seperti dilansir dari Soompi.

Kim kemudian mendekati Yoo In Na dan memastikan dia akan merasa lebih baik dengan Goblin. “Dan setelah aku menjalaninya, Kim Eun Sook bisa membuatku untuk melihat kembali karier aktingku. Aku sangat menghargainya,” imbuhnya.

“Berkat Goblin, aku belajar untuk menemukan kebahagiaan melalui karakter yang kuperankan. Aku bersyukur bisa memerankan karakter itu dengan baik.”

Goblin tercatat sebagai drama tersukses Yoo In Na sepanjang 9 tahun kariernya. Sebelumnya, dia berperan sebagai perempuan matang yang jatuh cinta kepada pria muda dalam serial One More Happy Ending.

Selain berakting dan bermain dalam variety show, Yoo In Na juga tercatat sebagai DJ radio yang cukup kompeten. Sepanjang 2011-2016, dia menjadi penyiar dalam Let’s Crank Up the Volume bersama KBS.

Peran itu bahkan membuatnya diganjar trofi Best Radio DJ dalam KBS Entertainment Awards pada 2014.

