SEOUL – Melihat peran-perannya di sejumlah film dan drama, apalagi Cheese in the Trap, Park Hae Jin memang memancarkan aura seseorang yang dingin dan misterius. Tapi siapa sangka jika aktor yang identik dengan sosok Yoo Jung sunbae itu ternyata adalah orang yang cerewet.

Fakta ini diungkap sendiri oleh Oh Yeon Seo, lawan main Park Hae Jin di film Cheese in the Trap. Saat awal bertemu, bintang Hwayugi itu juga berpikir Park Hae Jin adalah sosok yang dingin. Tapi, perkiraannya tersebut salah.

“Dia muncul dengan kesan pertama yang dingin. Tapi, dia sangat menjagaku di lokasi syuting. Aku juga terkejut karena dia, secara tak disangka-sangka, sangat cerewet,” beber Oh Yeon Seo saat konferensi pers Cheese in the Trap seperti dilansir Soompi, Rabu (7/3/2018).

Jika Oh Yeon Seo menilai Park Hae Jin dari segi kepribadiannya, tidak demikian dengan sang aktor. Park Hae Jin lebih memilih bicara tentang penampilan Oh Yeon Seo yang terlihat seperti karakter komik di matanya.

“Dia terlihat seperti karakter yang keluar dari manhwa (komik Korea). Kemarin, kami menonton film ini sambil merekam komentar, dan dia terlihat makin lebih lembut seperti sosok Hong Seol di film,” kata Park Hae Jin.

Di film Cheese in the Trap, Oh Yeon Seo memang dipercaya untuk berlakon sebagai Hong Seol. Sementara Park Hae Jin masih dipercaya untuk berperan sebagai Yoo Jung yang pernah dihidupkannya di versi drama Cheese in the Trap dua tahun lalu.

Selain Park Hae Jin dan Oh Yeon Seo, Cheese in the Trap film juga dibintangi oleh Park Ki Woong sebagai Baek In Ho, Yoo In Young sebagai Baek In Ha, Sandara Park sebagai Jang Bo Ra, dan Kim Hyun Jin menjadi Kwon Eun Taek.

Setelah lama ditunggu, Mountain Movement Story yang menjadi rumah produksi Cheese in the Trap mengumumkan jika film ini akan tayang mulai 14 Maret 2018. Mountain Movement merasa Cheese in the Trap akan menjadi tontonan yang pas untuk ditonton sambil merayakan White Day.

(kem)