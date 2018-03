LOS ANGELES – Taylor Swift siap untuk kembali merilis video musik dari album terbarunya, ‘Reputation’. Setelah Look What You Made Me Do, Ready For It?, dan End Game, kini Taylor akan merilis video musik dari lagu Delicate.

Taylor Swift mengumumkan jadwal perilisan Delicate melalui sebuah video pendek yang diunggahnya di Instagram. Pada secarik kertas tertulis bahwa Delicate akan dirilis pada hari Minggu 11 Maret 2018 dalam acara iHeartRadio Music Awards.

Acara tersebut akan dipandu oleh DJ Khaled dan Hailey Baldwin. Sementara Ed Sheeran, Cardi B, Maroon 5, Camila Cabello, Charile Puth, dan Backstreet Boys akan menjadi penampil dalam acara tahun ini.

Delicate menjadi single keempat yang dirilis oleh Taylor Swift dari album ‘Reputation’. Tak seperti tiga lagu sebelumnya, Delicate justru terdengar lebih santai karena mengusung tempo yang tak terlalu cepat dan menggunakan lirik yang lebih personal tentang sebuah awal hubungan percintaan.

Saat ini, Taylor Swift sedang disibukkan dengan persiapan tur Reputation yang akan dimulai pada tanggal 8 Mei di Glendale, Arizona. Beberapa hari yang lalu, kekasih Joe Alwyn ini bahkan telah mengumumkan bahwa Camila Cabello dan Charli XCX sebagai duo pembuka di dalam turnya.

