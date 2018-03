BEKASI - Finalis Indonesian Idol season 9 kembali menyapa warga Kota Bekasi, di acara bertajuk 'Meet & Greet' yang berlangsung di Summarecon Mall Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani Blok M, Margajaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 3 Maret 2018.

Ketujuh finalis yang tersisa, Marion, Jodie, Joan, Ayu, Maria, Ghea dan Abdul, menghibur ribuan pengunjung yang memadati area panggung, dengan penampilan mereka yang atraktif dan memukau. Riuh tepuk tangan dan jerit histeris pengunjung, terdengar di setiap penampilan finalis, sehingga menambah heboh suasana.

"Kami senang bisa kembali ke Bekasi untuk kedua kalinya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengunjung yang hadir, ini merupakan Meet & Greet paling ramai penontonnya. Kami disambut dengan meriah oleh para penonton dan juga penggemar yang hadir langsung. Semoga semua yang hadir terhibur dengan penampilan kami tadi,” kata Abdul usai acara.

Baca Juga: Ketika Suara Ayu Putrisundari Rontokkan Hati Maia Estianty di Top 8 Indonesian Idol

Sebagai penampil pembuka, Ghea yang membawakan lagu berjudul ‘Aku Cinta Kau dan Dia’ yang dipopulerkan Ahmad Dhani, mampu menyihir para penonton dengan gaya bernyanyinya yang khas. Ia pun mendapat tepuk tangan meriah dari penonton yang merasa puas dengan penampilannya di atas panggung.

Keseruan berlanjut dengan penampilan dari Ayu yang menyanyikan lagu 'Haruskah Ku Mati' milik Ada Band, serta Joan yang membawakan lagu 'Jangan Cintai Aku Apa Adanya' dari Tulus. Usai bernyanyi, keduanya lalu melakukan interaksi dengan pengunjung melalui kuis yang dipandu MC. Ayu dan Joan memberikan pertanyaan seputar Indonesian Idol kepada pengunjung, dengan imbalan hadiah bagi yang bisa menjawab.

Dan yang tak kalah mencuri perhatian pengunjung mal adalah penampilan finalis asal Kupang, Marion Jola. Membawakan lagu 'Pupus' milik Dewa 19, Marion mampu menghipnotis penonton yang didominasi anak muda tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan satu-satunya kontestan pria yang tersisa, Abdul, dengan lagu 'Kiss Me' dari Sixpence None The Richer. Sementara dua finalis lainnya, yakni Jodie dan Maria yang tidak ikut bernyanyi, tetap menambah euforia pengunjung yang hadir saat itu.

"Melalui rangkaian acara Meet & Greet ini, kami merasa semakin dikenal dan disukai banyak orang. Kami juga bisa lebih dekat dengan para penggemar, sambil terus meminta dukungan mereka," ucap Joan.

Baca Juga: Raffi Ahmad Satukan Istri dan Mantan Kekasih dalam Film

Menghadapi Spektakuler Show Top 7 Senin pekan depan, ketujuh finalis mengaku telah melakukan persiapan yang cukup matang. Selain terus berlatih vokal, kesehatan fisik tetap menjadi perhatian utama mereka.

"Persiapan kami yang utama adalah menjaga kesehatan tentunya, karena kalau sakit pastinya tidak bisa memberikan penampilan yang terbaik. Selain itu, kami juga saling support satu sama lain agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk penonton," kata Marion.

Di spektakuler show sebelumnya, Glen yang berasal dari Papua harus tersingkir, setelah kalah voting dari Maria dan Marion yang berada di posisi tiga terendah.

(edi)