SEOUL – Aktris Just Between Lovers, Woo Jin Ah, memutuskan untuk menerima tawaran bermain dalam serial Life. Hal itu diungkapkan agensi sang artis, Yooborn Company, pada Rabu (28/2/2018).

Melansir Soompi, Woo akan berperan sebagai Lee No Eul, seorang dokter anak yang memiliki kepribadian hangat dan penuh perhatian. Dia juga dikenal sangat berdedikasi terhadap pekerjaan yang dilakoninya.

Ini akan menjadi drama kedua Woo yang dirilis pada 2018. Sebelumnya, aktris 26 tahun itu bermain dalam Just Between Lovers yang sukses menuai puji penonton berkat chemistry apiknya bersama Junho ‘2PM’.

Aktris The Handmaiden, Moon So Ri, melengkapi daftar bintang Life. Masih menurut Soompi, dia akan berperan sebagai Oh Sae Hwa, kepala departemen bedah saraf di sebuah rumah sakit.

Life merupakan drama terbaru Moon dalam 2 tahun terakhir, setelah Legend of the Blue Sea ditayangkan pada 2016. Moon memang lebih banyak terlibat dalam proyek layar lebar ketimbang drama. Tahun ini, aktris 43 tahun itu bermain dalam lima judul film sekaligus: Little Forest, Good Day, The Juror, The Underdog, dan I Want to See Your Parents’ Face.

Dengan begitu, Woo dan Moon akan beradu akting dengan dua pemeran utama lainnya, Lee Dong Wook dan Cho Seung Woo. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Lee Dong Wook akan berlakon sebagai Ye Jin Woo, seorang dokter yang bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD).

Sementara Cho Seung Woo melakoni tokoh protagonis bernama Ku Seung Hyo, seorang direktur utama sebuah rumah sakit tersebut. Aktor 38 tahun itu dikenal lewat sejumlah drama, seperti Horse Doctor dan God Gifts – 14 Days.

Meski genre medis sudah menjadi hal awam di Korea, namun Life akan menjadi serial pertama yang mempertontonkan perebutan kekuasaan di sebuah rumah sakit. Drama tersebut akan disutradarai oleh Hong Jong Chan dan skenarionya ditulis oleh Lee Seo Yeon.

Life rencananya akan tayang di JTBC pada Juli 2018. Namun belum ada kabar lebih lanjut mengenai tanggal pasti perilisan drama tersebut.

