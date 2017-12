LOS ANGELES – Game of Thrones kembali menyandang gelar sebagai serial tv yang paling sering dibajak. Dengan demikian, serial milik HBO ini sudah enam tahun berturut-turut mendapatkan predikat yang sama.

Keseruan yang ada di dalam cerita GoT tentunya menjadi salah satu alasan utama mengapa pembajakan begitu marak terjadi. Apalagi GoT tahun ini sudah memasuki musim-musim terakhirnya.

Baca juga: Sutradara Tampilkan Kemegahan Sinematografi dalam Teaser Wiro Sableng

Serial The Walking Dead menempati posisi kedua sebagai serial yang paling banyak dibajak. Meski keseruan The Walking Dead kini sudah menurun, angka pembajakan ternyata masih terbilang cukup banyak.

Melengkapi posisi lima besar adalah The Flash, The Big Bang Theory, dan Rick and Morty.

Baca juga: Kartika Putri Geram Asal-usul Anaknya Dibahas

Satu hal yang hilang dari daftar 10 besar serial paling sering dibajak adalah karya-karya milik Netflix. Para pengguna layanan Netflix sepertinya sudah memiliki akun tersendiri sehingga tidak usah repot-repot menantikan hasil bajakannya muncul di dunia maya.

Berikut adalah daftar 10 serial yang paling sering dibajak tahun ini:

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. The Flash

4. The Big Bang Theory

5. Rick and Morty

6. Prison Break

7. Sherlock

8. Vikings

9. Suits

10. Arrow

(SIS)