JAKARTA - Penyanyi Syahrini akhirnya angkat bicara soal jaket berbulu tebal yang dipakai beberapa waktu lalu hingga menuai kecaman dari komunitas pecinta hewan. Hal tersebut disampaikan oleh pelantun Sesuatu ini lewat vlog terbaru yang diunggah di akun Youtube resminya pada 26 Desember lalu.

Syahrini membantah jika busana yang dikenakannya berasal dari bulu hewan asli. Bahan dasar jaket yang membuat gempar itu rupanya adalah faux fur alias bulu-bulu palsu yang menyerupai seperti bulu binatang asli.

"Ramai banget kemarin di Instagram and media social about fur. Actually kita semua pastinya pakai faux fur. Memang pas banget dipakai winter karena ini hangat sekali," terang Syahrini.

Sebelumnya, pencetus jargon Maju Mundur Cantik ini pun sempat memberikan klarifikasi lebih dulu di akun komunitas pecinta hewan, @dp4k.m. Maklum, dalam salah satu unggahannya, mereka menuding Syahrini merupakan salah satu selebriti yang gemar memakai pakaian berbahan dasar bulu maupun kulit binatang.

"Don't get it wrong, it's a faux fur," tulis Syahrini.

Jelas saja penjelasan Syahrini kali ini langsung membuat publik kagum. Pasalnya, harga pakaian faux fur diketahui jauh lebih mahal ketimbang aslinya.

"Faux fur yang bagus lebih mahal daripada yang asli loh," ujar @mitasunny.

"Hidup mewah banget ya mbanya. Bener-bener seperti princess kayaknya," timpal @juwitarumiy.

Sementara itu, Syahrini sendiri kini sedang berada di Swiss. Mantan duet Anang Hermansyah ini tengah menghabiskan liburan akhir tahun dengan menyambangi Eropa karena ingin menikmati musim salju.

