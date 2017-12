SEOUL – Setelah meninggalkan JYP Entertainment dan bergabung bersama Cube Entertainment, Jo Kwon siap memulai babak baru karier profesionalnya di industri musik. Hal itu diungkapkannya saat melakukan siaran V Live, belum lama ini.

Mengutip Soompi, mantan personel boy band 2AM itu mengatakan, ia memiliki hubungan sangat baik dengan agensi barunya dan sangat antusias untuk memulai kembali kariernya. “Ketika aku memulai debut dengan This Song, kontrak eksklusif saya terdaftar di bawah JYP Entertainment, namun manajemennya ada di Cube. Jadi, bisa dibilang saya adalah anak dari kedua agensi tersebut," katanya.

Musisi 28 tahun itu menambahkan, artis lain yang bergabung di Cube menyambutnya dengan sangat hangat. "Setelah menandatangani kontrak dengan Cube, saya bertemu dengan BtoB di ruang latihan dan mereka menerimaku dengan baik. Aku juga bertemu HyunA hampir setiap hari. Jika aku berlatih, dia juga berlatih di ruang sebelah,” imbuhnya.

Dalam siaran tersebut, Jo Kwon juga membocorkan rencananya merilis album solo. Meski antusias, namun dia cukup menyadari bahwa persaingan di tahun depan akan cukup ketat. "Aku berharap, album itu bisa memasuki berbagai tangga musik. Namun, ada banyak penyanyi yang comeback, pada Januari 2018. Tapi harapanku, album itu bisa disukai banyak orang. Nantikan juga video klipnya, ada kejutan menunggu kalian.”

Cube Entertainment selaku agensi baru Jo Kwon telah mengonfirmasi bahwa penyanyi tersebut akan comeback pada 10 Januari 2018. Ini akan menjadi lagu baru Jo Kwon sejak merilis Crosswalk pada Februari 2016. Kejutan lain dari bintang All My Love for You itu adalah kolaborasi di dalam lagunya.

Meski memastikan akan ada kolaborasi, namun dia enggan membeberkan lebih lanjut siapa yang akan menjadi teman duetnya. Seperti diketahui, Jo Kwon akhirnya memutuskan bergabung dengan Cube Entertainment pada 3 November 2017, setelah menghabiskan 16 tahun bersama JYP Entertainment.

(SIS)