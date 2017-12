JAKARTA - Love And Fabulous Festival (LAFFestival) akan menjadi pentas musik spesial dari Indonesian pada awal 2018. Love and Fabulous Festival hadir di Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta pada Sabtu, 10 Februari 2018.

Berlian Entertainment selaku penyelenggara mengaku festival musik ini spesial. Sebab akan ada 12 tema yang akan disajikan dan masing-masing akan diwakili oleh bintang tamunya.

"Event musik festival yang akan menghadirkan pengalaman baru yaitu, akan ada 12 tema konser dari musisi lokal maupun international. Karena di LAFFEST tahun ini, seluruh artist penampil akan memberikan pertunjukan dan tema khusus untuk #LAFFestival," jelas Dino Hamid selaku Managing Director Berlian Entertainment.

Tak hanya diisi bintang lokal, akan tetapi Love And Fabulous Festival akan menghadirkan musisi dunia seperti The Brand New Havies dan Anne Marie. Fase pertama, enam special shows siap diumumkan hari ini diantaranya adalah RAISA Handmade Experience, ANDIEN Metamorfosa 2.0, Yura dan Tuan Tuan, D’Essentials Of Groove, NEV+ Sophia Latjuba, Jevin Julian x Random Brothers feat, Neonomora, RamenGvrl, dan Andini.

Dari www.laffestival.com, early bird tiket dapat harga khusus yaitu Rp500.000++ hingga tanggal 7 Januari 2018.

