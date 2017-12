DEPOK - Putri semata wayang Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak, hari ini Kamis (28/12/2017), telah genap berusia 4 tahun. Pada pukul 00.00 WIB tadi, bocah yang lahir di Rumah Sakit Bunda, Jakarta ini diketahui sempat mendapatkan kejutan dari keluarga, berupa kue ulang tahun.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Bilqis diketahui merayakan ulang tahunnya secara sederhana di sebuah restoran cepat saji dikawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Meski tak semeriah tahun lalu, acara tersebut diketahui berjalan cukup meriah dengan dihadiri oleh pihak keluarga, teman sekolah, dan teman rumah dari bocah berrambut keriting tersebut.

Melihat kebahagiaan Bilqis, mantan istri Henry Baskoro Hendarso ini tentu merasa senang dan bahagia. Bahkan ia bisa melihat kebahagiaan Bilqis kala dirinya tak henti-hentinya tertawa melihat atraksi sulap yang menjadi salah satu hiburan dalam acara ulang tahunnya.

"Senang banget. Ya namanya ulang tahun anak ya, pasti senanglah ya. Maksudnya, Alhamdulillah walaupun pestanya enggak besar, pesta teman-teman sekolahnya doang, jadi ya nyenengin Bilqis saja gitu," ungkap Ayu Ting Ting, uang ditemui usai perayaan ulang tahun Bilqis di kawasan Depok, Jawa Barat.

"Dia ketawa mulu dari tadi, girang, happy banget lihat sulap-sulap, serulah gitu, senang juga bisa bahagiain Bilqis. Seenggaknya dia bisa tiup lilin, ya senang," tambahnya.

Mengenai persiapan ulang tahun, pelantun Sik Asik ini mengaku menuruti permintaan Bilqis yang ingin menjelma menjadi seorang Wonder Woman. Bahkan ia mengaku bahwa sang adik, Syifa lah, yang berperan cukup besar dalam mensukseskan acara ulang tahun sang putri, dengan segala perintilan-perintilannya.

"Iya dia pengin jadi Wonder Woman dan suka sama Wonder Woman, jadi ya sudah kita bikinin temanya ya Wonder Woman," tuturnya.

"Saya dari dari dulu paling enggak bisa dan paling malas kalau harus ngurusin party-party kayak gini, terus ngurusin souvenir, itu bukan saya banget. Kalau saya itu orangnya suka terima beres. Jadi kalau untuk ngatur-ngatur itu tugasnya Syifa terus, kalau saya terima jadi," tandasnya.

(ade)