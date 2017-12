JAKARTA - Kekasih Aurel Hermansyah, Rabbani Zaky, hari ini tengah merayakan hari bertambahnya usia. Sebagai seorang kekasih, putri pasangan Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini diketahui sempat memberikan kejutan kepada pria yang berprofesi sebagai pilot tersebut.

Dalam unggahan foto di akun Instagram pribadinya, Aurel nampak memamerkan kemesraannya bersama sang kekasih. Bahkan kakak dari Azriel tersebut juga sempat mengunggah foto bertuliskan happy birthday untuk kekasihnya.

"Happy Birthday sweetheart, you are always in my prayers ! May god be with you always," tulis Aurel Hermansyah pada keterangan foto dirinya dan sang kekasih.

Unggahan foto beserta video di akun Instagram milik Aurel Hermansyah, sontak membuat para netizen baper dengan kebersamaan dan kekompakan pasangan ini. Bahkan para netizen sempat mendoakan dan berharap keduanya bisa segera menikah.

"@rabbanizaki Happy birthday ka bani,,smoga panjang umur sehat slalu,,di permudah rizky nya n smoga langgeng ya sma ka aurel ,,mudah2an smpe nikah... Aminnn !!," tulis desyocta11.

"Hbd Bani sukses selalu, Wish u all the best, smoga kalian langgeng smpe nikah n smpe aki nini ya... Amin," tulis novalia_poetra.

"Selamat ultah dek Bani @rabbanizaki, Allah bless u always yaaa langgeng semoga cepat dihalalkan yang kalian @aurelie.hermansyah biar lbh klop amiien yra...," tulis a.nnnty.

(ade)