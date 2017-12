LOS ANGELES – Sudah lansia bukan berarti tidak bisa aktif, setidaknya itu yang dibuktikan nenek-nenek metal asal Kanada ini. Di usianya yang kini sudah 68 tahun ia justru aktif di salah satu genre musik yang terkenal sangar yaitu grindcore.

Grindmother, begitulah sapaannya di atas panggung. Ia tergabung dalam band grindcore bernama Corrupt Leaders yang digawangi anaknya sendiri. Corrupt Leaders memperkenalkan Grindmother melalui album EP-nya, yang juga berjudul Grindmother, pada 2015, dan membuatkan album bertajuk "Age of Destruction" untuk sang nenek yang dirilis April 2016.

Tapi, Grindmother juga punya nama sendiri. Tak lama setelah album EP Grindmother dirilis, salah satu momen latihannya dengan Corrupt Leaders sempat viral. Ia kemudian diundang ke berbagai acara televisi dan berita, termasuk Vice Japan yang menyebutnya sebagai super idol! Tentunya, ini juga dibantu album "Age of Destruction" yang berisikan 10 lagu.

Nenek ini diketahui sudah tampil setidaknya 28 kali dengan Corrupt Leaders di Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat. Ia sendiri sudah bisa tampil sendiri, terbukti dengan rilis lagu cover Slave New World karya Sepultura yang kemudian diakui Sepultura sendiri. Pada 26 Juli 2016, Sepultura menyatakan,”Semalam di Brazil kami merayakan Hari Nenek dan Kakek, lihat apa yang kami temukan: Slave New World versi nenek-nenek 67 tahun! Dia punya proyek musik cadas bernama The Grindmother. Ceritanya sangat menginspirasi sampai-sampai dimuat di majalah Decibel.”

Sementara itu, Grindmother belum menunjukkan tanda ingin berhenti. di Youtube, Oktober 2017, ia menyatakan tengah mengerjakan album baru yang akan direkam akhir 2017. Grindmother juga ingin kembali tampil di depan para penonton setelah tidak aktif pada 2017 lantaran membuat album baru tersebut.

“Tentu kami berencana keluar lagi dan ingin tur sedikit di 2018. Aku ingin melihat sebanyak mungkin dari kalian, jadi tolong beritahu kami di mana kalian ingin bertemu. Terima kasih sudah menunggu sabar, dan kita akan segera bertemu,” ujar Grindmother dalam video tersebut.

(aln)