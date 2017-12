JAKARTA - Promotor Sonic Live Asia mengumumkan kabar terkini untuk gelaran konser Paramore : Tour Four di Indonesia yang akan digelar pada 16 Febuari 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Mereka menyebutkan bahwa para penggemar bisa segera mendapatkan tiket konser pada 29 Desember 2017 lewat pembelian online dan membaginya dalam dua kategori tiket.

"The long-awaited announcement is here! Tickets for PARAMORE: TOUR FOUR Indonesia will go on sale December 29th, at 3PM WIB," tulis promotor dalam akun Instagram miliknya.

Bagi pembeli dalam rentang waktu pre-sale atau early bird bisa mendapatkan harga lebih murah dari harga normal. Berikut daftar harga tiket berdasarkan kategori Festival A dan B :

Festival A :

Rp1 juta (early bird)

Rp1,5 juta (normal)

Festival B :

Rp850 ribu (early bird)

Rp1.250.000 (normal)

Band beranggotakan Hayley Williams, Taylor York dan Zack Farrow tersebut menyambangi Indonesia dalam rangka promosi album terbaru mereka bertajuk After Laughter. Selain Indonesia, band pelantun Fake Happy tersebut juga akan berkeliling ke negara lain seperti Australia, Selandia Baru, dan Filipina selama 6-18 Febuari 2018.

