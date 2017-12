SEOUL – Program variety show Kang's Kitchen sukses mempertahankan posisinya di puncak Indeks Kekuatan Konten (CPI) selama 2 minggu berturut-turut. Berdasarkan data CPI yang dirilis oleh CJ E&M dan Nielsen Korea, hari ini (27/12/2017), program itu mengumpulkan 248,1 poin.

Tayang sejak 5 Desember 2017, Kang's Kitchen merupakan program spin-off dari variety show New Journey to the West. Deretan bintang yang bermain di dalamnya, sama dengan program New Journey to the West: Ahn Jae Hyun, Song Minho, Kang Dong Ho, Lee Soo Geun, dan Eun Ji Won.

Pada debut perdananya, veriety show arahan sutradara Na Young Suk itu mencatatkan performa yang cukup baik dengan rating 5,4 persen. Pekan lalu, Kang's Kitchen sukses melambungkan ratingnya ke angka 7,8 persen.

Dalam program tersebut, Kang Ho Dong berperan sebagai seorang pemilik restoran di Pulau Jeju, sementara empat bintang lainnya membantu sang chef mengoperasikannya.

Menyusul Kang's Kitchen, ada Infinite Challenge dengan 235,3 poin. Sementara I Live Alone yang pekan lalu menampilkan Henry 'Suju-M', Jun Hyun Moo, Park Na Rae, Lee Si Un, dan Han Hye Jin itu mengumpulkan 230,8 poin. Pada peringkat empat dan lima masing-masing diisi oleh drama Prison Playbook dan Bad Guys 2.

Perlu diketahui, peringkat CPI ditentukan dari popularitas dan pengaruh acara tersebut terhadap perilaku konsumen (penonton). Faktor-faktor seperti jumlah pencarian, langganan berita, dan kasak-kusuk pada media sosial menjadi penentu peringkat sebuah program.



Berikut adalah 10 besar program televisi dengan CPI terbaik:

1. Kang’s Kitchen-tvN (248,1 poin)

2. Infinite Challenge-MBC (235,3 poin)

3. I Live Alone-MBC (230,8 poin)

4. Prison Playbook-tvN (228,4 poin)

5. Bad Guys 2-OCN (227,8 poin)

6. The Unit-KBS2 (225,2 poin)

7. Wanna One Go: Zero Base-Mnet (224 poin)

8. My Golden Life-KBS2 (220,8 poin)

9. Wednesday Food Talk-tvN (217,9 poin)

10. My Ugly Duckling-SBS (215,6 poin)









