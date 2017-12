Meluangkan waktu 10 menit kami untuk sekedar berbagi @barackbakery Mengajarkan rasa peduli kepada anakku @alexanderbarackel Terima kasih Tuhan untuk berkah dan kasih-Mu! @inijedar Singkat cerita, pas lagi jalan Rome aku hanya membawa satu kotak @barackbakery untuk cemilan anakku. Karena cuaca dingin sekali dan ada ibu tua yang duduk depan gereja sendirian. Terus aku bilang sama @alexanderbarackel EL, bagi rotinya buat ibu itu ya. Kasihan kedinginan ga ada makanan. EL jawab, itu punya EL mama. Terus aku bilang, bagi sebagian aja ga semua. Terus kata EL, iya. Terus pesannya disini untuk mengajarkan kepada anak untuk selalu peka membantu orang lain. Siapapun itu. Dimanapun kita. Semampunya.

A post shared by Jessica Iskandar (@inijedar) on Dec 25, 2017 at 12:14pm PST