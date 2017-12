JAKARTA - Kabar gembira untuk penggemar film Korea di Tanah Air. Film Along With The Gods: The Two World arahan Kim Yong Hwa bakal tayang di Indonesia pada Januari 2018. Kabar tersebut diumumkan CGV, jaringan bioskop terbesar di Korea Selatan, melalui Twitter hari ini (27/12/2017).

"ALONG WITH THE GODS: THE TWO WORLDS membawa kita menjelajah lebih jauh ke alam baka. Tayang di CGV Januari 2018 #FilmBarudiCGV," tulis @CGV_ID dalam akun Twitter-nya.

Along With The Gods: The Two Worlds merupakan film laga fantasi yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karangan Joo Ho Min. Dikisahkan seorang pemadam kebakaran bernama Ja Hong bertualang selama 49 hari bersama tiga malaikat pencabut nyawa. 

Di Korea Selatan, film berdurasi 2 jam 19 menit ini membukukan 4,76 juta penonton hanya dalam 6 hari setelah debut. Capaian itu bahkan lebih cepat satu hari dari rekor 4 juta penonton yang dibukukan Assassination dan Avengers: Age of Ultron. Ia juga sukses menggeser rekor Ode to My Father yang mencapai 4 juta penonton dalam 12 hari setelah tayang.

Along With The Gods: The Two Worlds juga memecahkan rekor penonton harian dengan penjualan 1.252.910 tiket pada 24 Desember 2017. Angka itu memecahkan rekor A Taxi Driver yang sebelumnya menjual 1.123.910 tiket dalam satu hari.

Film yang dibintangi Cha Tae Hyun dan Ha Jung Woo itu mencatatkan 1 juta penonton, sekitar 3 hari setelah premier. Ini menjadi capaian tercepat yang dibukukan oleh film lokal sepanjang tahun 2017.

