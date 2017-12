SEOUL - Sepanjang 2017, dua aktor film Korea: Ha Jung Woo dan Jung Woo Sung, menunjukkan persaingan yang cukup sengit. Keduanya, sama-sama masuk dalam top 3 'Aktor Korea dengan Nilai Produk Terbaik' sepanjang Desember 2017 versi Pusat Riset Produk Korea.



Kalau Ha Jung Woo berada di puncak peringkat, maka Jung Woo Sung harus puas di posisi ketiga. Sementara aktor Hyun Bin berada di peringkat kedua. Popularitas Ha naik setelah dua

filmnya: Along with the Gods dan 1987 rilis di bioskop. Sementara Jung merilis Steel Rain pada 14 Desember 2017.

Lalu sejauh mana persaingan kedua aktor tampan yang berada di bawah naungan Artist Company tersebut? Dalam wawancaranya bersama High Cut, Jung menegaskan, tak ada persaingan di antara mereka. Alih-alih bersaing, lelaki 44 tahun itu menyebut, karya mereka tahun ini adalah sesuatu yang patut dirayakan.

"Ketiga film tersebut memiliki tone yang sangat berbeda. Ketiganya juga mendapatkan respons yang sangat bagus saat preview dan aku berharap semuanya berjalan baik. Bagi mereka yang suka menonton film di bioskop, kami pikir ini akan menjadi musim dingin yang menyenangkan.

Minggu lalu, Rain Steel yang diperankan Jung bahkan sukses meredam euforia Star Wars: The Last Jedi di Korea Selatan. Sejauh ini, film itu sudah menjual 1,62 juta tiket dengan total pendapatan mencapai USD12,24 juta (Rp165,24 miliar).

Sementara Along with the Gods: The Two Worlds yang tayang perdana pada 22 Desember 2017, sukses menjual lebih dari 1 juta tiket pada debut perdananya. Capaian itu sukses menaklukkan rekor Ode to My Father (2014) dan The Attorney (2013), dua film sukses yang pernah tayang pada bulan Desember.

Film yang diperankan Ha bersama D.O 'EXO' dan Cha Tae Hyun itu berkisah tentang arwah seorang laki-laki yang mengalami tujuh kali pencobaan selama 49 hari. Selama masa pencobaan, dia ditemani tiga orang malaikat pencabut nyawa yang akan membantunya untuk bereinkarnasi.

Di luar isu persaingan mereka, Ha mengungkapkan, daya tarik Jung Woo Sung terletak pada 'kesehatannya'. "Kami tidak pernah bermain dalam proyek yang sama. Tapi hanya dengan berada di dekatnya, aku merasa mantap. Itulah alasanku bergabung dengan Artist Company."

















